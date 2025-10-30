In Australië is een talentvolle cricketspeler op 17-jarige leeftijd overleden. Ben Austin kwam om het leven door een tragisch ongeval tijdens een wedstrijd.

Zijn familie liet weten "volledig kapot" te zijn door het verlies. Austin stond dinsdag voor aanvang van een Twenty20-wedstrijd in Melbourne met een helm op in te gooien toen hij in zijn nek werd geraakt door een bal die afkomstig was uit een balwerpmachine. Medici waren snel ter plekke en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed de jonge Australiër aan zijn verwondingen.

'We vinden enige troost'

"We zijn totaal ontredderd door het overlijden van onze prachtige Ben, die donderdagochtend is overleden", meldde zijn vader in een verklaring. "Deze tragedie heeft Ben van ons weggenomen, maar we vinden enige troost in het feit dat hij iets deed wat hij al zoveel zomers had gedaan: met vrienden cricket spelen."

Bats out for Ben Austin - baggy blue cap #512 for Ferntree Gully Cricket Club.



Sincerest condolences to Ben's family, friends, teammates, and the entire FTGCC.



A terrible tragedy 😢#batsoutforben pic.twitter.com/q8PwX2yojD — Gerald McDornan (@GeraldMcDornan) October 30, 2025

De tiener droeg geen nekbescherming, aldus ABC News, dat cricketautoriteiten citeert. Austin was een opkomende bowler en slagman bij de Ferntree Gully Cricket Club. Tijdens de halve finale van het WK voor vrouwen droegen de speelsters van zowel Australië als gastland India rouwbanden als eerbetoon aan Austin.

Sportliefhebber

Austin speelde niet alleen cricket, ook was hij dol op Australian Rules Football, de populairste sport van het land. Aussie Rules is een combinatie van voetbal, rugby en basketbal. Hij was verbonden aan clubs zoals Ferntree Gully, Mulgrave en Eildon Park Cricket Clubs.

De rampzalige gebeurtenis roept herinneringen op aan het overlijden van profcricketer Phillip Hughes in 2014. Als speler werd hij geraakt in zijn nek. Hughes droeg een helm, maar werd geraakt in een onbeschermd deel onder zijn linkeroor. Sindsdien is er meer aandacht voor veiligheid in de sport, waaronder het gebruik van nekbescherming en betere helmen.