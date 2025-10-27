Een vreselijk bericht uit Engeland. De jonge Manchester United-voetballer Rhys Bennett heeft bekend gemaakt dat zijn vader is overleden. "Papa, ik had nooit gedacht dat ik dit zo vroeg zou moeten schrijven."

Bennet deelde het verschrikkelijke nieuws via zijn Instagram-account, waar hij met een hartverscheurende boodschap afscheid nam van zijn vader.

"Dit weekend hoorde ik dat je zelfmoord hebt gepleegd. Ik ben gebroken, verscheurd, ik wil niet geloven dat het echt is, maar de trieste waarheid is dat het zo is. Van het rijden van hot naar her, tot overal zijn om te zien hoe ik mijn droom vervulde om professioneel voetballer te worden, ik hou van je in dit leven en het volgende", zo schrijft de pas 21-jarige.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Hij roept mensen op om te praten over je gevoelens en problemen. "Zelfmoord is een permanente oplossing voor een tijdelijk probleem, alsjeblieft, praat erover, je beseft niet hoeveel er van je gehouden wordt."

Steun van Manchester United

Onder het bericht reageren veel bekende topvoetballers met steunbetuigingen. Onder hen onder meer zijn ploeggenoten Harry Maguire en Kobbie Mainoo. Ook de club zelf laat een bericht achter. "Hartverscheurend nieuws, Rhys. Onze innige deelneming aan jou, je familie en iedereen die getroffen is door dit enorme verlies. Veel liefs."

Benett doorliep de jeugdopleiding van Manchester United. De afgelopen twee seizoenen speelde hij op huurbasis voor Stockport en Fleetwood. Deze zomer keerde hij terug naar Old Trafford en speelt nu voor het O21-team van The Red Devils

Tot op heden heeft Bennett nog niet gedebuteerd in het eerste elftal van Manchester United. Ook heeft hij nog geen enkele wedstrijd gespeeld voor een van de jeugd- of A-elftallen van Engeland.

