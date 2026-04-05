Gian van Veen heeft enkele dagen na zijn bizarre akkefietje met Luke Littler een onverwachtse nederlaag geleden. Tegen de veel lager geplaatste William O'Connor verloor de Nederlander vrij kansloos: 2-6. Bovendien maakte de Ier tijdens de wedstrijd een bizarre fout.

Gian van Veen was de afgelopen week zo'n beetje de meest besproken sporter van Nederland en Engeland, samen met Luke Littler. In een herhaling van de afgelopen WK-finale, die naar de Engelsman ging, troffen de twee elkaar donderdag in Manchester voor de Premier League. Dat leverde echter een zeer opmerkelijk incident op.

Incident Littler

Littler stond namelijk te juichen toen Van Veen een matchdarts miste en maakte vervolgens zelfs sneaky huilbewegingen achter de rug van de Nederlander. Toen de 23-jarige darter uiteindelijk won en in een interview iets zei over het gedrag van de huidig wereldkampioen waren de rapen gaar. Littler toonde zich zeer kinderachtig en plaatste diverse stories op zijn Instagram waarmee hij Van Veen belachelijk maakte. Of dat heeft meegespeeld op zondag is onduidelijk, maar de Nederlander oogde nogal flets.

Verkeerd waterglas

Van Veen mocht de zondag afsluiten met een wedstrijd tegen de taaie Ier William O'Connor. Daarin begon hij al zeer moeizaam. Zijn opponent liep al snel uit naar een 1-3 voorsprong, tot er iets opmerkelijks gebeurde. O'Connor dronk per ongeluk uit het glas van de Nederlander, en sloeg zichzelf daarna letterlijk voor de kop. Het leek hem echter niet te deren, want hij bleef gewoon verder stoïcijns doorgooien.

Ondanks dat de gemiddeldes van beide spelers elkaar weinig ontliepen, was het spel van de Ier simpelweg constanter dan dat van de darter uit Poederoijen. Van Veen mocht nog één leg winnen, maar uiteindelijk was het O'Connor die zegevierde met 6-2. Daardoor zat het toernooi er voor de hoogstgeplaatste darter van Nederland, net als zijn maat Michael van Gerwen, al snel op in München. Zij kunnen in ieder geval wel tweede Paasdag vieren samen met hun familie.

Littler afwezig

De veelbesproken Littler was er overigens niet bij op de Euro Tour in Duitsland. De 19-jarige Engelsman speelt inmiddels vrijwel nooit meer in dat land, na meerdere malen hard te zijn uitgefloten en uitgejoeld. Over twee weken mag Littler zijn borst natmaken. Dan trekt het Premier League-circus naar Ahoy in Rotterdam. Het publiek zal dan naar alle waarschijnlijkheid niet op zijn hand zijn.