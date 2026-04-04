In München wordt dit weekend het toernooi German Darts Grand Prix gehouden. En om enkele deelnemers in Beierse sferen te krijgen, werden ze naar een kledingwinkel gestuurd om het plaatselijke kostuum te passen. Lederhosen dus.

Gian van Veen is bij de German Darts Grand Prix als eerste geplaatst. Luke Littler en Luke Humphries staan hoger dan de Nederlander op de ranglijst PDC Order of Merit, maar het Engelse duo slaat deze Euro Tour over.

Lederhosen

De bond PDC kon dus niet om The Giant heen, toen werd gekozen wie mee moest gaan naar de winkel. Op het Instagram-account van PDC Europe is te zien dat hij een traditioneel pak krijgt aangemeten. Voor wie daar wat minder lol in had stond er ook een troost klaar: een paar flinke bierpullen, alsof het Oktoberfest al is aangebroken. Ook was er nog tijd voor een spelletje: een spijker in een boomstam rammen.

Luke Littler en Gian van Veen

Voor Van Veen is het wellicht fijn dat hij in Duitsland niet Littler tegen kan komen. De twee hadden bij de Premier League Darts van afgelopen donderdag, in Manchester, een opstootje. Luke the Nuke maakte allerlei gebaren, letterlijk achter de rug van Van Veen. Zo juichte de regerend wereldkampioen nadat Van Veen een matchdart had gemist.

Van Veen liet met een gezichtsuitdrukking blijken dat hij het toch had gezien en het afkeurt. Littler vond dat weer overdreven en maakte een huilbaby-gebaar. Op hun socials gingen de twee ook nog even door. Van Veen zei in een interview dat hij en Littler de komende tijd even geen vriendjes meer zullen zijn.

Raymond van Barneveld verliest

Zaterdag verloor Raymond van Barneveld in München. Tegen Marcel Hausotter kon Barney werken aan zijn zelfvertrouwen, zo leek het vooraf. De Duitser staat 143e op de PDC Order of Merit met 2000 Britse pond aan prijzengeld over de laatste 24 maanden. Van Barneveld is de nummer 37 met 222.000 pond achter zijn naam. De onbekende 'Hausi' is nu stukken bekender, want Hausotter won met 6-4.