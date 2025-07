Nederlandse profdarter Marvin van Velzen heeft een vervelend ongeluk gehad met grote gevolgen voor zijn carrière. Hij heeft namelijk zijn hand gebroken, vertelt de 25-jarige aan Sportnieuws.nl.

Zijn resultaten deze week verraadden al dat er iets mis was met Van Velzen. Hij gooide tijdens de Players Championships in Leicester namelijk onder de 70 gemiddeld. Nu blijkt dat hij veel last had van zijn hand.

Die is zelfs gebroken. Dat is het gevolg van een ongeluk met de fiets. Van Velzen viel en kwam terecht op zijn hand. Inmiddels zit hij in het gips. Het herstel zal nog wel even duren.

Hoogtepunt

Van Velzen, die als bijnaam De Kubus heeft, beleefde in april nog een persoonlijk hoogtepunt toen hij Raymond van Barneveld versloeg tijdens de Championships in Rosmalen. Een bijzondere mijlpaal vond ook Vincent van der Voort in de podcast Darts Draait Door van Sportnieuws.nl. "Hij blijft toch een zeer grote naam. Iemand waar heel veel mensen nog steeds tegenop kijken."

Vervolgens kwam ook de opvallende bijnaam ter sprake. Van der Voort kan er hard om lachen. "Hij kan elke bijnaam nemen die hij wil, maar hier komt-ie toch niet meer van af. Hij blijft De Kubus."

Raymond van Barneveld - Michael van Gerwen

Binnenkort zal een andere Nederlander het opnemen tegen Barney, namelijk Michael van Gerwen. De twee hebben elkaar geloot in de eerste ronde van de World Matchplay. Van Gerwen (36) en Van Barneveld (58) spelen de laatste jaren nauwelijks tegen elkaar, vooral vanwege de matige positie van Barney op de wereldranglijst. Maar nu komt er dus eindelijk weer een onderling duel van formaat. Beide darters zijn niet in topvorm en dat komt bij MVG vooral door zijn privéleven. Eind mei maakte hij bekend te scheiden van ex-vrouw Daphne.