Van alle spelers die Michael van Gerwen had kunnen loten in de eerste ronde van de World Matchplay, is niemand minder dan grote rivaal Raymond van Barneveld uit de koker komen rollen. Het wordt dus een clash tussen de twee beste Nederlanders ter wereld. Van Gerwen werd drie keer wereldkampioen bij de PDC en Barney in totaal vijf keer, waarvan vier wereldtitels bij de BDO werden gehaald.

Van Gerwen (36) en Van Barneveld (58) spelen de laatste jaren nauwelijks tegen elkaar, vooral vanwege de matige positie van Barney op de wereldranglijst. Maar nu komt er dus eindelijk weer een onderling duel van formaat. Beide darters zijn niet in topvorm en dat komt bij MVG vooral door zijn privéleven. Eind mei maakte hij bekend te scheiden van ex-vrouw Daphne.

Topdarter Michael van Gerwen krijgt veel complimenten over grote verandering Michael van Gerwen keerde meer dan alleen terug van een maand dartspauze vanwege de scheiding met zijn ex-vrouw. De drievoudig wereldkampioen zag er ook heel anders uit bij zijn rentree op de US Darts Masters in New York. Hij had zijn kenmerkende groene shirt ingewisseld voor zwart met groene accenten. "Dit wordt zijn vaste shirt de komende tijd", weet goede vriend Vincent van der Voort.

Rentree Van Gerwen

Van Gerwen keerde eind juni weer terug na een maand pauze en speelde op zowel de US Darts Masters in New York als op de Poland Darts Masters twee potjes, met weinig aanknopingspunten om het 'zomer-WK' in Brighton mee in te gaan. Op de World Matchplay is na het WK darts en de Premier League Darts het meeste prijzengeld te verdelen: 800.000 pond (925.000 euro).

Topdarter Michael van Gerwen maakt meteen excuses na bekritiseerde uitspraak: 'Om eerlijk te zijn...' Topdarter Michael van Gerwen heeft meteen zijn excuses aangeboden toen zijn woorden over tegenstander Pero Ljubic op de Poland Darts Masters viraal gingen. De Nederlander noemde de Kroaat 'een kroegspeler' en zei dat Ljubic er niks van bakte. Die opmerking werd veelbesproken en inmiddels heeft het 'slachtoffer' gereageerd.

Raymond van Barneveld

Van Barneveld plaatste zich ternauwernood voor de Matchplay. Tijdens de laatste twee Players Championships verdedigde hij zijn vijftiende plaats (van de 16) met hand en tand en mag hij een gooi doen naar zijn beste prestatie tot nu toe op het majortoernooi: in 2010 werd hij verliezend finalist.

Topdarter Raymond van Barneveld haalt opgelucht adem en mag zich melden voor prijzenpot van 925.000 euro Raymond van Barneveld heeft zich woensdag op het nippertje geplaatst voor de World Matchplay. De Nederlandse topdarter moest tijdens Players Championships 20 en 21 zijn positie verdedigen en zag tot zijn opluchting alle achtervolgers falen. Voor Michael Smith komt er een einde aan twaalf jaar 'zomer-WK'.

Afmelding Euro Tour

De World Matchplay is van 19 tot en met 27 juli in Blackpool. Voor dat toernooi begint is er nog een Euro Tour in Duitsland, maar daar heeft Van Gerwen zich voor afgemeld. Hij gaat dus met weinig wedstrijdritme naar de grootste major na het WK.

Loting World Matchplay

Check hieronder de loting van de World Matchplay 2025, met dus Van Gerwen - Van Barneveld als topaffiche.



Luke Humphries - Gian van Veen

Danny Noppert - Cameron Menzies

Nathan Aspinall - Wessel Nijman

James Wade - Joe Cullen

Stephen Bunting - Ryan Joyce

Gary Anderson - Luke Woodhouse

Jonny Clayton - Martin Schindler

Dave Chisnall - Mike De Decker

Luke Littler - Ryan Searle

Peter Wright - Jermaine Wattimena

Damon Heta - Andrew Gilding

Rob Cross - Dirk van Duijvenbode

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Ross Smith - Josh Rock

Chris Dobey - Ricardo Pietreczko

Gerwyn Price - Daryl Gurney

Beluister podcast Darts Draait Door