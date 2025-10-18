De Nederlandse darters in Hildesheim blijven het goed doen. Nadat er vrijdag maar één van de zeven landgenoten verloor, was het zaterdagmiddag ook weer oranje boven.

De middag werd afgetrapt door twee Nederlanders. Gian van Veen moest het opnemen tegen Niels Zonneveld. Van Veen begon sterk met een 11-darter, maar vergat deze break vervolgens te verzilveren. Tot 3-3 ging het gelijk op, maar toen maakte Van Veen het verschil. Hij brak Zonneveld en gooide uiteindelijk een 76-finish om de partij met 6-4 te winnen.

VAN VEEN WINS ALL-DUTCH AFFAIR! 🇳🇱



Gian van Veen is the first player through to the last 16 in Hildesheim, averaging just under 99 to triumph in a quality contest against Niels Zonneveld!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET14 | R2 pic.twitter.com/CFKUwUKHiz — PDC Darts (@OfficialPDC) October 18, 2025

Vervolgens was het de beurt aan Noppert. Hij kwam tegenover Luke Woodhouse te staan. Op de World Grand Prix liet The Freeze zien in goede vorm te verkeren, maar in de partij tegen de Engelsman kwam dit er niet helemaal uit. Desondanks kwam hij niet echt in de problemen tegen Woodhouse. Een 2-0 voorsprong voor de Nederlander werd nog wel terug gehaald naar 2-2, maar vervolgens was het weer Noppert die twee achtereenvolgende legs won. Het werd uiteindelijk 6-3 voor de Fries.

NOPPERT INTO ROUND THREE!



Danny Noppert wins through a gruelling contest against Luke Woodhouse to book his place in the last 16 of the German Darts Championship!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET14 | R2 pic.twitter.com/84xUMwD7dK — PDC Darts (@OfficialPDC) October 18, 2025

De laatste Nederlander van de zaterdagmiddagsessie was Wessel Nijman. Hij moest het opnemen tegen de Belg Mike De Decker. Op voorhand leek dit een spannende partij te worden, maar de Nederlander was veel beter. Hij gooide 106 en 110 uit en kwam 3-0 voor. De Decker miste vervolgens de perfecte leg, maar kwam alsnog van de hatelijke nul af. Toch bleef het Nijman die de klok sloeg en eindigde met een fantastische 10-darter. Het werd 2-6.

WHAT A WAY TO WIN IT! 🔥



Wessel Nijman produces a sensational ten-darter to complete a 6-2 victory over Mike De Decker at Halle 39!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #ET14 | R2 pic.twitter.com/Z2DgJp8s7S — PDC Darts (@OfficialPDC) October 18, 2025

Uitslagen/programma German Darts Championship middagsessie

Gian van Veen - Niels Zonneveld 6-4

Damon Heta - Steve Lennon 5-6

Danny Noppert - Luke Woodhouse 6-3

Ryan Searle - Krzysztof Ratajski 3-6

Mike De Decker - Wessel Nijman 2-6

Rob Cross - Cameron Menzies 1-6

Peter Wright - Ricardo Pietreczko 6-5

Dave Chisnall - Gabriel Clemens