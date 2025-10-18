Dirk van Duijvenbode voelt zich prima thuis in Hildesheim. Hij laat al twee dagen op rij verbluffende dingen zien bij het Euro Tour-toernooi German Darts Championship. Vrijdag was er een negendarter, zaterdag kwam Aubergenius met een waanzinnig gemiddelde.

De 33-jarige dartstopper uit Katwijk aan Zee trof in de tweede ronde van het toernooi Chris Dobey. De Engelsman wist niet wat hem overkwam. Van Duijvenbode sloopte hem en leek op weg naar een nieuw recordgemiddelde in de geschiedenis van de Euro Tour. Dat circuit van toernooien bestaat sinds 2012.

Op drie na beste gemiddelde

In de laatste twee legs waren er enkele mindere beurten bij Van Duijvenbode, waardoor hij het spoor van het record verliet. Uiteindelijk kwam hij uit op 117,74 per beurt. Dat is het derde beste gemiddelde ooit op de Euro Tour. Dave Chisnall houdt het record in handen met 118,66 in 2018. Michael van Gerwen staat tweede met 117,94 in 2015.

117.74 average by Dirk! The German Darts Championship delivers once again.



118.66 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Dave Chisnall (2018 - GDC)

117.94 🇳🇱 Michael van Gerwen (2015 - GDC)

117.74 🇳🇱 Dirk van Duijvenbode (2025 - GDC) 🆕

117.48 🇦🇺 Damon Heta (2024 - EDGP)

117.12 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Stephen Bunting (2024 - EDO) — TheRedBit 🔴 (@TheRedBit180) October 18, 2025

'Nicht slecht'

"Nicht slecht, nicht slecht", zo sprak Van Duijdenbode na de klinkende zege het publiek toe. "Sehr gut! Ik ben hier heel blij mee. Ik wist dat ik goed stond te spelen. Ik wist dat mijn eigen record eraan zou gaan. Gisteren was ik blij met mijn negendarter. Maar uiteindelijk gaat het om winnen. Winstpartijen zorgen voor een betere plek op de PDC Order of Merit en hoe je wint maakt niet uit."

Toevallig heeft de PDC net bekend gemaakt dat Van Duijvenbodes bijnaam Titan officieel wordt ingeruild voor Aubergenius. "Ik weet niet waarom ik dat niet eerder heb gedaan. Het staat niet eens meer op mijn shirt. Goede beslissing!"

Negendarter Dirk van Duijvenbode

Ook in de openingsronde was Van Duijvenbode niet te houden. Tegen Karel Sedlacek was zijn moyenne dik 101 per beurt en in de vierde leg van die partij verrukte hij het Duitse publiek met een negendarter.

Tot 2025 had hij nog nooit een perfecte leg gegooid tijdens een PDC-evenement. Maar de teller is snel op gaan lopen. Hij gooide er dit jaar maar liefst drie tijdens vloertoernooien, maar nu lukte het hem dus ook op het podium. "Dit is echt een droom die uitkomt", glunderde Van Duijvenbode direct na afloop van zijn partij. “Het is zo’n opluchting om er eindelijk eentje op het grote podium te gooien. Dan telt het écht. Natuurlijk ben ik daar ontzettend blij mee!”