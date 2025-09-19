De Hungarian Darts Trophy is op een fiasco uitgedraaid voor Wessel Nijman en Dirk van Duijvenbode. Het Nederlandse toptalent verloor verrassend van de Schot Darren Beveridge en verliest daarmee zijn derde duel op rij. Van Duijvenbode ging nipt ten onder tegen Tom Bissell, de nummer 112 van de rankings.

Nijman ging op de World Series finals nipt onderuit tegen Michael van Gerwen en op de Players Championship 27 won Michael Unterbuchner met 6-1 van Nijman. Tijdens de Hungarian Darts Trophy trof hij Beveridge in de eerste wedstrijd. De Schot staat 78e op de PDC-rankings en dus leek de uitdaging te doen voor Nijman. Toch had de Nederlander het in de openingsfase van de wedstrijd al erg moeilijk.

Binnen de eerste vier legs stond Nijman al met 4-0 achter tegen een ontketende Beveridge. De Schot gooide ijzersterk en miste zelden een dubbel. Nijman kwam nog wat terug, maar meer dan twee legs pakte de darter op Uitgeest niet. Voor hem zit het EuroTour-tournooi in Boedapest er dus al op.

Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode trof ook een tegenstander die een stuk onder hem op de PDC-ranking stond. Ook de Nederlander is niet in zijn beste vorm na vroege nederlagen op de Players Championship 26 en 27. Toch leek Bissell een horde die te doen was voor Van Duijvenbode. Van zijn laatste zes partijen wist de Engelsman er slechts één te winnen.

Toch had ook Van Duijvenbode het tegen Bissell lastig. Beide heren blonken niet uit in het behouden van de eigen legs. Van de elf legs die er gespeeld werden er slechts vijf gepakt door degene die hem begon. Van Duijvenbode kwam in eerste instantie voor, maar richting het eind verloor hij het initiatief in de wedstrijd. Bissell gaf het daarna niet meer uit handen. Hij pakte met 5-6 een nipte zege en dus is ook voor Van Duijvenbode de Hungarian Darts Masters na één ronde alweer voorbij.

Resterende programma

In de avondsessie van vrijdag komen nog meer Nederlanders in actie. Jermaine Wattimena start het avondprogramma tegen de Fransman Thibaut Tricole, Raymond van Barneveld neemt het op tegen thuisspeler Nandor Major, Richard Veenstra treft Cameron Crabtree en Gian van Veen speelt tegen het Duitse toptalent Niko Springer.