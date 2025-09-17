Topdarter Michael van Gerwen leek tijdens de World Series of Darts Finals in Amsterdam weer sterk als vanouds. Hij wist toppers als Luke Littler, Luke Humphries en Josh Rock te verslaan en het toernooi op zijn naam te schrijven. Na afloop nam de Nederlander geen blad voor de mond.

Een Britse journalist wees Van Gerwen na zijn overwinning er namelijk op dat hij de eerste darter was die zowel Littler als Humphries versloeg op de weg naar een toernooioverwinning. "Ik zal ook de tweede en derde worden'', antwoordde de 36-jarige darter uit Vlijmen vol zelfvertrouwen.

'Hij kan dan niet netjes antwoord geven'

''Zo typisch, gelijk weer babbels'', stelt presentator Damian Vlottes in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Ex-prof Vincent van der Voort verklaart waar dat vandaan komt: ''Van Gerwen is van de extremen. Hij kan dan niet netjes antwoord geven.''

Toch is Van der Voort onder de indruk van de prestaties van de nummer drie van de wereldranglijst. "Winnen van al die namen, dat is gewoon ontzettend knap.'' Presentator Vlottens oppert zelfs dat Van Gerwen van drie van de top vijf beste spelers van het moment heeft gewonnen.

'Heel oppurtunistisch'

Over of Van Gerwen zelf bij de beste vijf darters van het moment hoort, is Van der Voort sceptisch. "Ik vind het wel heel oppurtunistisch om hem alleen dankzij zijn prestaties op de World Series of Darts Finals bij de top vijf van het moment te plaatsen. Ik vind dat hij nu een tijdje goed moet presteren om daarvoor in aanmerking te komen. Als hij volgende week in Hongarije met een gemiddelde van 87 eruit gaat in de eerste ronde, kun je niet zeggen dat hij bij de besten behoort. Het is een fantastische prestatie, maar hij moet hier nu op doorgaan.''

