Michael van Gerwen heeft dinsdag zeer positieve beelden gedeeld op Instagram. De topdarter, die momenteel door een scheiding gaat, zegt weer helemaal klaar te zijn om aan de slag te gaan. Dat komt door 'quality time' met zijn kinderen.

Op de foto's is een breedlachende Van Gerwen te zien. Mighty Mike geniet van een etentje met zijn kinderen Zoë en Mike en laat ook nog zien dat hij in het vliegtuig naar New York zit. Daar staan de US Darts Masters dit weekend op het programma. De reacties op de post zijn enorm positief: zijn volgers zijn enorm blij om te zien dat het weer beter met de darter lijkt te gaan.

'Ik heb je gemist', schrijft iemand. 'Ik ben blij om te zien dat je bepaalde dingen hebt verwerkt. Je hebt prachtige kinderen. Veilige reis.' En een ander reageert: 'Geniet ze Michael. Kop omhoog, gas geven en alles kapot gooien komend weekend. Alleen maar respect voor deze man.' Topschaatser Kjeld Nuis moedigt hem ook aan, terwijl kickbokskampioen Rico Verhoeven de post een like geeft.

Openhartige Van Gerwen

Van Gerwen gooide sinds eind mei geen pijlen meer, omdat hij in scheiding ligt met zijn ex-vrouw Daphne. In een exclusief gesprek met Sportnieuws.nl kijkt Van Gerwen vooruit op zijn rentree. "Het zal moeilijk zijn, zeker dit eerste toernooi. Daarom moet je ervoor zorgen dat je de goede mensen om je heen hebt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkst is."

"Iedereen weet dat het een heel bewogen periode voor mij is geweest. Daar moet je proberen het beste van te maken. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door. Ik moet zelf ook weer gaan werken en iets gaan doen wat ik heel leuk vind. Dat is darten op het hoogste niveau."

