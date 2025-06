Michael van Gerwen keert in New York terug als topdarter. De nummer drie van de wereld gooide sinds eind mei geen pijl meer omdat hij in scheiding ligt met zijn ex-vrouw Daphne. Maar op het World Series-toernooi gaat hij na ruim een maand weer doen 'wat hij leuk vindt': darten op het hoogste niveau. In een exclusief gesprek met Sportnieuws.nl kijkt Van Gerwen vooruit op zijn rentree. "Het zijn allemaal onzekere tijden."

Het is een merkwaardige periode in het leven van Van Gerwen. Voor het eerst in jaren was hij in het voorjaar vrij van darts. "Ik heb een tijd niet gespeeld, dat is me nog nooit overkomen", zegt hij tegenover Sportnieuws.nl. "Ik heb er eigenlijk wel weer zin in."

Van Gerwen verwacht echter ook een emotionele comeback. "Het zal moeilijk zijn, zeker dit eerste toernooi. Daarom moet je ervoor zorgen dat je de goede mensen om je heen hebt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkst is."

'Veel te regelen'

Van Gerwen speelde sinds 22 mei geen wedstrijd meer, toen was Nathan Aspinall te sterk op de laatste speelavond van de Premier League Darts. De Euro Tour in 'zijn achtertuin' in Rosmalen was vervolgens een paar dagen later het eerste toernooi dat hij miste door zijn ingelaste pauze na de aankondiging van zijn scheiding met ex-vrouw Daphne. "Ik had nog te veel te regelen en dingen die onzeker waren. Ik vind dat je alleen naar een toernooi moet gaan met honderd procent focus en zonder stress."

'Het leven houdt niet op'

Zijn kinderen, Zoë (7) en Mike (5), zijn 'zijn alles' en daar moest alles voor geregeld worden. Er is nu, een maand later, genoeg 'rust' terug in het leven van Van Gerwen dat hij weer wil darten. "Het leven houdt niet op. Natuurlijk gaan er veel dingen veranderen. Ik weet nog niet hoe dat is, ik heb nog geen toernooi gespeeld." Het was volgens hem altijd al de bedoeling dat hij sowieso terug zou keren. Het was alleen de vraag op welk toernooi.

'Dat moment is nu'

"Voor mij is het allerbelangrijkst dat als ik van huis ga, dat dingen goed geregeld zijn. Dus het was kijken wanneer dat moment er was en ik denk dat dat nu is." Of hij meteen net zo gemotiveerd is als een paar jaar geleden? "Nu weet ik dat nog niet, maar daar ga ik straks zeker wel aan werken. Darten op het hoogste niveau is wat ik het allerliefste doe."

Geen beugel en afgevallen

Als een nieuw persoon meldt hij zich in New York weer tussen de andere topdarters. Wat verslaggever Damian Vlottes opviel, was dat hij geen beugel meer heeft. De operaties aan zijn gebit en het herstel daarvan is klaar volgens MVG. Hij heeft alleen nog een nachtbeugel. En is hij ook wat kilo's afgevallen? "Ja en daar wil ik mee doorgaan. Ik wil fitter worden. Het leven is nog heel lang, je moet zorgen dat je goed in je vel zit. Met een fris koppie naar een toernooi, dan kun je het beste uit jezelf halen."

'Onzekere tijden'

Het toernooi in Amerika is zijn eerste keer weer. En daarna? "Het zijn allemaal onzekere tijden nu nog. Zo snel gaan scheidingen niet. Er komen veel factoren bij kijken en de kinderen zijn het allerbelangrijkste. Dus het is even kijken. Maar in principe is het de bedoeling dat ik weer veel ga spelen. Alleen moet dan wel alles rustig zijn. Mijn topprioriteit is nu dat ik voor mezelf alles goed regel en dan komen de resultaten straks vanzelf weer. Mijn doel is 100 procent om over een paar maanden weer wereldkampioen te worden."