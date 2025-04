Let op: afwijkende tijden voor Michael van Gerwen en Premier League Darts in Berlijn

Dartfans opgelet: de Premier League van deze donderdagavond start een uurtje eerder dan normaal. Waar de darters normaal gesproken om 20.15 uur Nederlandse tijd beginnen, is dat nu om 19.15 uur. Michael van Gerwen komt overigens pas in de laatste kwartfinale in actie.

De Premier League Darts vindt voornamelijk plaats aan de overkant van Het Kanaal in Engeland, Noord-Ierland, Ierland en Schotland. Speelavonden in de competitie beginnen standaard om 19.15 uur. Vanwege het uur tijdsverschil starten de meeste rondes hier in Nederland dan ook om 20.15 uur. Maar dit keer is alles anders.

Afwijkende tijd Premier League Darts in Berlijn

Het achttal darters heeft dit keer de reis afgelegd naar Berlijn, waar de negende speelronde plaatsvindt. Net als normaal begint de avond dus om 19.15 uur. Maar omdat er voor ons Nederlanders dit keer geen tijdsverschil is, blijft de aanvangstijd hetzelfde. Zorg dus dat je op tijd klaar zit om Van Gerwen en co in actie te zien. De Nederlander komt in actie tegen Gerwyn Price, waar hij het nodige over te zeggen had:

Ook liet hij zich uit over zijn collega's uit Nederlander. Van Gerwen was behoorlijk uitgesproken, zoals we hem kennen. Hij deed mee aan een spel waarin hij 'ja' of 'nee' moest zeggen op de vraag of een darter nog wereldkampioen wordt. Daar rolden duidelijke antwoorden uit:

Speelschema in Berlijn

Van Gerwen en Price betreden als laatste het podium in de Uber Arena in Berlijn. De aftrap wordt verricht door Nathan Aspinall en de nog puntloze Stephen Bunting. Luke Humphries en Rob Cross volgen daarna, terwijl Luke Littler en Chris Dobey strijden om een plekje in de halve finales tegen Van Gerwen óf Price.

