Getergde Michael van Gerwen heeft duidelijke boodschap voor Luke Littler en Luke Humphries

Michael van Gerwen kan eigenlijk wel wat rust gebruiken. De Nederlander verkeert in mindere vorm en valt van het ene fysieke ongemak in het andere. Toch moet Van Gerwen door vanwege het overvolle schema van de PDC, waar anderen wel eens over klagen.

Donderdagavond staat Van Gerwen na twee (teleurstellende) vloertoernooien in Rosmalen in Rotterdam Ahoy voor de elfde avond van de Premier League Darts. Een dag ervoor schoof hij aan voor de persconferentie. "Ik heb in Ahoy veel mooie resultaten behaald, maar ook dra-ma-ti-sche laatste jaren gekend", sprak de Nederlander over de locatie.

Van Gerwen speelt niet graag in Nederland

Van Gerwen erkende ook niet graag in eigen land te spelen. "Zo simpel is het gewoon. Je hoort ook alles in je eigen taal. Of dat echt een verschil maakt? Zeker. Als je het aan mij vraagt - en dan doel ik alleen even op puur het darts, hè - dan speel ik veel liever in ieder ander land, dan in Nederland. Omdat het hier zoveel moeilijker is om allerlei redenen. Dat zal pas wennen als we hier om de week spelen, wat we wél in Engeland en Duitsland doen", verklaarde hij.

Drukke schema

Na twee vloertoernooien en de Premiere League staat het volgende toernooi alweer op het programma: de Euro Tour in München. Onlangs onthulde Luke Humphries in Duitsland dat het drukke schema hem allemaal een beetje veel wordt. "Vorig jaar zeiden Luke en Luke (Littler, red.) al: poeh, wat druk. Ik zei: ik doe het al dertien jaar jongens, dus succes ermee. Ik koop daar weinig voor."

Volgens Van Gerwen kan een darter het zo druk maken als hij zelf wil. "Aan de andere kant hebben ze ook genoeg demonstraties en dat soort dingen. En daar hoeven ze niet naar toe, snap je. Daar kies je zelf voor. Mensen zijn soms nogal een beetje naïef over dat soort dingen."

Lekker dagje weg

Van Gerwen zelf heeft binnenkort wel ruimte in zijn agenda. Hij meldde zich onlangs af voor de Euro Tour in Graz, niet wetende dat hij voor het toernooi in Riesa geblesseerd af zou moeten haken. Van Gerwen had het graag anders gezien, maar: "Dan gaan we maar een paar dagen weg met het gezin, ook niet erg."

Maar eerst donderdag de Premier League Darts in Rotterdam afvinken. Over zijn vorm maakt Van Gerwen zich geen zorgen, hij heeft nog altijd dezelfde branie als altijd. "Ik ga me pas zorgen maken als mensen daar niet meer over praten. Ik twijfel er ook niet aan dat ik dit seizoen kan winnen. Waarvoor zou ik anders meedoen? Voor de leuk en de gezelligheid? Het vuur zit nog steeds in m’n lijf."

