De loting van de World Cup of Darts is gedaan en tweevoudig winnaar Wales weet waar het aan toe is. Jonny Clayton won met Gerwyn Price twee keer het bijzondere koppeltoernooi, maar is door de afmelding van Price aangewezen op een start in de groepsfase. Dat doet hij met debutant Nick Kenny. Nederland, met Michael van Gerwen en Gian van Veen, mag de eerste ronde overslaan.

Nederland is door het meedoen van nummer vier van de wereld Van Gerwen en nummer drie van de wereld Van Veen één van de vier geplaatste landen op de World Cup. Engeland, met Luke Littler en Luke Humphries, is topfavoriet, maar vloog er in die opstelling vorig jaar in de eerste knock-outronde uit. Regerend kampioen Noord-Ierland en Schotland zijn de twee andere geplaatste landen die pas na de groepsfase instromen.

In de groepen zitten telkens drie landen, waarvan alleen de winnaar na onderlinge duels doorgaat. Het koppeltoernooi wordt gehouden van 11 tot en met 14 juni in het Duitse Frankfurt. Nederland wacht al heel lang op een titel, want de laatste keer dat de mannen in het oranje wonnen was in 2018. Toen waren Van Gerwen en Raymond van Barneveld de besten. Sindsdien wisselde de formatie regelmatig, vooral omdat Van Gerwen meermaals afzegde. Daardoor gooiden de afgelopen jaren darters als Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en vorig jaar Van Veen.

In de loting heeft vooral België het niet getroffen met Hong Kong, vorig jaar nog kwartfinalisten. Mike De Decker en Dimitri van den Bergh verkeren verre van in topvorm en moeten vrezen voor een vroegtijdige exit op het toernooi waar ze normaliter op uitblinken.

Groep A

Duitsland

Filipijnen

Nieuw-Zeeland



Groep B

België

Hong Kong

Slovenië



Groep C

Wales

Litouwen

Thailand

Groep D

Ierland

Singapore

Oeganda



Groep E

Polen

Portugal

Zwitserland



Groep F

Zweden

Zuid-Afrika

Mongolië



Groep G

Australië

Verenigde Staten

Canada

Groep H

Tsjechië

India

Denemarken



Groep I

Oostenrijk

China

Frankrijk



Groep J

Letland

Italië

Trinidad & Tobago



Groep K

Kroatië

Japan

Spanje



Groep L

Finland

Noorwegen

Hongarije

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de finale-avond van de Premier League, die Luke Littler overtuigend won. Ook komt de Euro Tour in Kiel voorbij. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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