De loting van de World Cup of Darts is gedaan en tweevoudig winnaar Wales weet waar het aan toe is. Jonny Clayton won met Gerwyn Price twee keer het bijzondere koppeltoernooi, maar is door de afmelding van Price aangewezen op een start in de groepsfase. Dat doet hij met debutant Nick Kenny. Nederland, met Michael van Gerwen en Gian van Veen, mag de eerste ronde overslaan.
Nederland is door het meedoen van nummer vier van de wereld Van Gerwen en nummer drie van de wereld Van Veen één van de vier geplaatste landen op de World Cup. Engeland, met Luke Littler en Luke Humphries, is topfavoriet, maar vloog er in die opstelling vorig jaar in de eerste knock-outronde uit. Regerend kampioen Noord-Ierland en Schotland zijn de twee andere geplaatste landen die pas na de groepsfase instromen.
In de groepen zitten telkens drie landen, waarvan alleen de winnaar na onderlinge duels doorgaat. Het koppeltoernooi wordt gehouden van 11 tot en met 14 juni in het Duitse Frankfurt. Nederland wacht al heel lang op een titel, want de laatste keer dat de mannen in het oranje wonnen was in 2018. Toen waren Van Gerwen en Raymond van Barneveld de besten. Sindsdien wisselde de formatie regelmatig, vooral omdat Van Gerwen meermaals afzegde. Daardoor gooiden de afgelopen jaren darters als Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en vorig jaar Van Veen.
In de loting heeft vooral België het niet getroffen met Hong Kong, vorig jaar nog kwartfinalisten. Mike De Decker en Dimitri van den Bergh verkeren verre van in topvorm en moeten vrezen voor een vroegtijdige exit op het toernooi waar ze normaliter op uitblinken.
Groep A
Duitsland
Filipijnen
Nieuw-Zeeland
Groep B
België
Hong Kong
Slovenië
Groep C
Wales
Litouwen
Thailand
Groep D
Ierland
Singapore
Oeganda
Groep E
Polen
Portugal
Zwitserland
Groep F
Zweden
Zuid-Afrika
Mongolië
Groep G
Australië
Verenigde Staten
Canada
Groep H
Tsjechië
India
Denemarken
Groep I
Oostenrijk
China
Frankrijk
Groep J
Letland
Italië
Trinidad & Tobago
Groep K
Kroatië
Japan
Spanje
Groep L
Finland
Noorwegen
Hongarije
Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door
In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de finale-avond van de Premier League, die Luke Littler overtuigend won. Ook komt de Euro Tour in Kiel voorbij. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.Volg Sportnieuws.nl op Google Discover