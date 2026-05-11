Topdarter Michael van Gerwen keert terug op de World Cup of Darts. De Nederlander sloeg de afgelopen jaren geregeld over voor het invitatietoernooi, maar heeft besloten om zijn land weer te vertegenwoordigen. Samen met Gian van Veen moet hij het koppeltoernooi weer eens zien te winnen, dat zou voor het eerst sinds 2018 zijn. De terugkeer van Van Gerwen zorgt meteen voor een voordeel.
De PDC heeft alle deelnemende landen en koppels bekendgemaakt voor de World Cup of Darts in juni en daarop prijken namens Nederland de namen van Van Veen en Van Gerwen. De twee hadden eerder dit jaar al aangekondigd samen te gaan spelen op het speciale toernooi, maar nu is dat nieuws bevestigd. De rentree van de drievoudig wereldkampioen gaat ten koste van Danny Noppert, die vorig jaar met Van Veen de halve finales haalde.
Voordeel voor Nederland
Omdat Van Gerwen de nummer vier van de wereld is en Van Veen de nummer drie, heeft Nederland de geplaatste status op het toernooi weer terug. Omdat de rankings van Noppert en Van Veen vorig jaar niet hoog genoeg was, moest Nederland toen in de groepsfase al in actie komen. Nu mag het koppel, dat voor het eerst samenspeelt, de eerste ronde overslaan. Van Gerwen deed van de afgelopen vijf edities alleen in 2024 mee.
Luke Littler en Luke Humphries
Dat geldt ook voor Engeland, dat met beide Luke's torenhoog favoriet is. Luke Littler en Luke Humphries bleken vorig jaar echter geen sterk duo, ondanks dat ze individueel de nummers één en twee van de wereld waren. Engeland vloog er meteen in de tweede ronde uit, tegen Duitsland. Naast Engeland en Nederland zijn ook titelverdedigers Josh Rock en Daryl Gurney (Noord-Ierland) en Schotland (Gary Anderson en Cameron Menzies) gevrijwaard van de groepsfase.
Een opvallende afwezige is Gerwyn Price. De topdarter is normaliter een goed koppel met Jonny Clayton en daarmee vrijwel altijd verzekerd van een geplaatste status. Hij wordt in Team Wales vervangen door Nick Kenny. De World Cup of Darts is van 11 t/m 14 juni in Frankfurt. Eerst is er een groepsfase met drie landen per groep, waarvan alleen de groepswinnaar doorgaat.
Deelnemers World Cup of Darts
Bye voor eerste ronde
(1) Engeland - Luke Littler, Luke Humphries
(2) Nederland - Gian van Veen, Michael van Gerwen
(3) Noord-Ierland - Josh Rock, Daryl Gurney
(4) Schotland - Gary Anderson, Cameron Menzies
Geplaatste landen voor groepsfase
(5) Duitsland - Martin Schindler, Ricardo Pietreczko
(6) België - Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh
(7) Wales - Jonny Clayton, Nick Kenny
(8) Ierland - William O'Connor, Mickey Mansell
(9) Polen - Krzysztof Ratajski, Sebastian Bialecki
(10) Zweden - Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak
(11) Australië - Damon Heta, Adam Leek
(12) Tsjechië - Karel Sedlacek, Adam Gawlas
(13) Oostenrijk - Mensur Suljovic, Rusty-Jake Rodriguez
(14) Letland - Madars Razma, Valters Melderis
(15) Kroatië - Boris Krcmar, Pero Ljubic
(16) Finland - Jani Haavisto, Jonas Masalin
Ongeplaatste landen
Canada - Jim Long, David Cameron
China - Qingyu Zhan, Xiaochen Zong
Denemarken - Andreas Toft Jorgensen, Jonas Graversen
Frankrijk - Thibault Tricole, Nicolas Thuillier
Hong Kong - Man Lok Leung, Lok Yin Lee
Hongarije - Patrik Kovacs, Pal Szekely
India - Nitin Kumar, Ankit Goenka
Italië - Michele Turetta, Riccardo Castelli
Japan - Motomu Sakai, Haruki Muramatsu
Litouwen - Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas
Mongolië - Altantulkhuur Myagmarsuren, Ganzorig Lkhagvasuren
Nieuw-Zeeland - Jonny Tata, Ben Robb
Noorwegen - Cor Dekker, Kent Sivertsen
Filipijnen - Alexis Toylo, Paolo Nebrida
Portugal - Luis Camacho, Jose de Sousa
Singapore - Paul Lim, Phuay Wey Tan
Slovenië - Benjamin Pratnemer, Stefano Bozicek
Zuid-Afrika - Graham Filby, Devon Petersen
Spanje - Cristo Reyes, Jose Justicia
Zwitzerland - Stefan Bellmont, Marcel Walpen
Thailand - Sarayut Ouamumpa, Sowaris Rodman
Trinidad en Tobago - Joshua Balfour, James Walklin
Oeganda - Patrick Ocheng, Juma Said
Verenigde Staten - Adam Sevada, Stowe Buntz