Topdarter Michael van Gerwen keert terug op de World Cup of Darts. De Nederlander sloeg de afgelopen jaren geregeld over voor het invitatietoernooi, maar heeft besloten om zijn land weer te vertegenwoordigen. Samen met Gian van Veen moet hij het koppeltoernooi weer eens zien te winnen, dat zou voor het eerst sinds 2018 zijn. De terugkeer van Van Gerwen zorgt meteen voor een voordeel.

De PDC heeft alle deelnemende landen en koppels bekendgemaakt voor de World Cup of Darts in juni en daarop prijken namens Nederland de namen van Van Veen en Van Gerwen. De twee hadden eerder dit jaar al aangekondigd samen te gaan spelen op het speciale toernooi, maar nu is dat nieuws bevestigd. De rentree van de drievoudig wereldkampioen gaat ten koste van Danny Noppert, die vorig jaar met Van Veen de halve finales haalde.

Voordeel voor Nederland

Omdat Van Gerwen de nummer vier van de wereld is en Van Veen de nummer drie, heeft Nederland de geplaatste status op het toernooi weer terug. Omdat de rankings van Noppert en Van Veen vorig jaar niet hoog genoeg was, moest Nederland toen in de groepsfase al in actie komen. Nu mag het koppel, dat voor het eerst samenspeelt, de eerste ronde overslaan. Van Gerwen deed van de afgelopen vijf edities alleen in 2024 mee.

Luke Littler en Luke Humphries

Dat geldt ook voor Engeland, dat met beide Luke's torenhoog favoriet is. Luke Littler en Luke Humphries bleken vorig jaar echter geen sterk duo, ondanks dat ze individueel de nummers één en twee van de wereld waren. Engeland vloog er meteen in de tweede ronde uit, tegen Duitsland. Naast Engeland en Nederland zijn ook titelverdedigers Josh Rock en Daryl Gurney (Noord-Ierland) en Schotland (Gary Anderson en Cameron Menzies) gevrijwaard van de groepsfase.

Een opvallende afwezige is Gerwyn Price. De topdarter is normaliter een goed koppel met Jonny Clayton en daarmee vrijwel altijd verzekerd van een geplaatste status. Hij wordt in Team Wales vervangen door Nick Kenny. De World Cup of Darts is van 11 t/m 14 juni in Frankfurt. Eerst is er een groepsfase met drie landen per groep, waarvan alleen de groepswinnaar doorgaat.

Deelnemers World Cup of Darts

Bye voor eerste ronde



(1) Engeland - Luke Littler, Luke Humphries

(2) Nederland - Gian van Veen, Michael van Gerwen

(3) Noord-Ierland - Josh Rock, Daryl Gurney

(4) Schotland - Gary Anderson, Cameron Menzies

Geplaatste landen voor groepsfase

(5) Duitsland - Martin Schindler, Ricardo Pietreczko

(6) België - Mike De Decker, Dimitri Van den Bergh

(7) Wales - Jonny Clayton, Nick Kenny

(8) Ierland - William O'Connor, Mickey Mansell

(9) Polen - Krzysztof Ratajski, Sebastian Bialecki

(10) Zweden - Jeffrey de Graaf, Oskar Lukasiak

(11) Australië - Damon Heta, Adam Leek

(12) Tsjechië - Karel Sedlacek, Adam Gawlas

(13) Oostenrijk - Mensur Suljovic, Rusty-Jake Rodriguez

(14) Letland - Madars Razma, Valters Melderis

(15) Kroatië - Boris Krcmar, Pero Ljubic

(16) Finland - Jani Haavisto, Jonas Masalin

Ongeplaatste landen

Canada - Jim Long, David Cameron

China - Qingyu Zhan, Xiaochen Zong

Denemarken - Andreas Toft Jorgensen, Jonas Graversen

Frankrijk - Thibault Tricole, Nicolas Thuillier

Hong Kong - Man Lok Leung, Lok Yin Lee

Hongarije - Patrik Kovacs, Pal Szekely

India - Nitin Kumar, Ankit Goenka

Italië - Michele Turetta, Riccardo Castelli

Japan - Motomu Sakai, Haruki Muramatsu

Litouwen - Darius Labanauskas, Mindaugas Barauskas

Mongolië - Altantulkhuur Myagmarsuren, Ganzorig Lkhagvasuren

Nieuw-Zeeland - Jonny Tata, Ben Robb

Noorwegen - Cor Dekker, Kent Sivertsen

Filipijnen - Alexis Toylo, Paolo Nebrida

Portugal - Luis Camacho, Jose de Sousa

Singapore - Paul Lim, Phuay Wey Tan

Slovenië - Benjamin Pratnemer, Stefano Bozicek

Zuid-Afrika - Graham Filby, Devon Petersen

Spanje - Cristo Reyes, Jose Justicia

Zwitzerland - Stefan Bellmont, Marcel Walpen

Thailand - Sarayut Ouamumpa, Sowaris Rodman

Trinidad en Tobago - Joshua Balfour, James Walklin

Oeganda - Patrick Ocheng, Juma Said

Verenigde Staten - Adam Sevada, Stowe Buntz

