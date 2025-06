Jules van Dongen worstelt naar eigen zeggen al 18 maanden met zijn vorm. De Nederlandse Amerikaan bergt na de aankomende periode de dartpijlen op, om zo even helemaal te resetten. Op de US Darts Masters hoopt hij op een mooie afsluiting én loting: "Daarna een biertje doen."

"De ene dag zeg ik: ik doe niet mee, de andere wel. Maar in principe doe ik wel mee", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het verwachtingspatroon is ook lager, dat scheelt wel. Bij de UK Open waren er mensen die het (zijn worsteling van de laatste maanden, red.) nog niet wisten. Ik denk dat dat nu wel duidelijk is", vertelt hij met gevoel voor humor. Van Dongens ouders komen bovendien voor het eerst naar New York. Dat is al een hele overwinning, kijkend naar het drama wat zich afspeelde in het verleden.

"Ze willen al drie jaar komen. De eerste keer was met covid, daarna testte mijn vader positief en vorig jaar hoorde mijn moeder een paar weken daarvoor dat ze kanker had. Dat zijn dingen... als ik dan nu de stekker eruit trek, ik kijk er niet naar uit, maar ik ga er nog wel een keer voor", meldt Van Dongen, wiens kinderen ook komen. "Het kan zomaar eens de laatste keer zijn", aldus de Nederlands-Amerikaanse darter, die gelukkig nog goed nieuws had over zijn moeder: "Ze is helemaal genezen."

Ideale loting

In Madison Square Garden zijn zeven spelers van de Premier League Darts, onder wie de teruggekeerde Michael van Gerwen, en Damon Heta (als vervanger van Chris Dobey) van de partij. Van Dongen zou graag loten tegen landgenoot Danny Lauby. "Dan kan ik wat terugdoen voor hem", zegt hij doelend op de World Cup of Darts, waar Van Dongen worstelde met zijn gemiddelde en de VS al vroeg werd uitgeschakeld.

Toch kan in de eerste ronde van de World Series alleen een Noord-Amerikaan iemand van de topspelers treffen. Dan is voor Van Dongen de keuze snel gemaakt. "Van Gerwen is prima, ja", reageert de Amerikaan als interviewer Damian Vlottes het balletje opgooit. "Die zit ook niet in de beste fase", valt Vincent van der Voort binnen, "dan is het de lamme tegen de blinde", grapt hij. "Kunnen we misschien daarna een biertje gaan drinken, kunnen we allebei gebruiken", lacht Van Dongen.

Bekijk het interview met Jules van Dongen

Darter Jules van Dongen worstelt al anderhalf jaar met zijn vorm en manier van gooien. Dit bereikte op de World Cup of Darts zijn dieptepunt toen hij een persoonlijk gemiddelde van slechts 44 punten op de mat legde. Dit weekend speelt hij in New York voorlopig zijn laatste toernooi. Dit doet hij op de US Darts Masters, tegen de allerbeste spelers van de wereld.

In een eerder opgenomen interview in Frankfurt spraken oud-profdarter Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes uitgebreid met de Nederlandse-Amerikaan. Dit hoor je in een speciale aflevering van Darts Draait Door EXTRA.