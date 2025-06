Michael van Gerwen kondigt in een exclusief interview met Sportnieuws.nl zijn comeback aan. De Nederlandse topdarter kent een roerige periode. Onlangs maakte hij bekend dat hij in scheiding ligt met zijn ex-vrouw Daphne. Van Gerwen laste een pauze in en spreekt nu voor het eerst over de moeilijke periode en zijn aanstaande rentree.

Het is inmiddels een maand geleden dat Van Gerwen zijn laatste wedstrijd speelde. Hij verloor eind mei op de laatste speeldag van de Premier League Darts van Nathan Aspinall en miste zo de finaleronde van de prestigieuze competitie.

Een paar dagen later kwam hij met het verdrietige nieuws van de relatiebreuk. Hij besloot direct om tijdelijk zijn pijlen neer te leggen, om voor de kinderen (Zoë, 7 en Mike, 5) te zorgen en alles rondom de scheiding te regelen. "Alles is nu een beetje onder controle", zegt hij in een exclusief interview met Sportnieuws.nl.

'Heel bewogen periode geweest'

Inmiddels heeft de 36-jarige Vlijmenaar genoeg ruimte in zijn hoofd om weer terug te keren aan de oche. Dat doet hij deze week bij de World Series of Darts in New York. "Iedereen weet dat het een heel bewogen periode voor mij is geweest. Daar moet je proberen het beste van te maken. Je kunt wel in het verleden blijven hangen, maar ik moet zelf ook door. Ik moet zelf ook weer gaan werken en iets gaan doen wat ik heel leuk vind. Dat is darten op het hoogste niveau."

'Daar heeft niemand iets mee te maken'

Op geruchten rondom zijn privéleven en de meningen van anderen gaat Van Gerwen niet in. "Heel veel mensen vragen dingen aan mij, maar ik vind het een privé-aangelegenheid en daar heeft niemand iets mee te maken. Wat mensen er ook van zeggen, dat doet mij niet zo veel." Hij vond en vindt het belangrijkste dat het voor zijn kinderen Zoë en Mike het beste geregeld is. "Zij zijn mijn alles. En ik ga er zelf op mijn eigen manier mee om. Ik ben oud en wijs genoeg."

Als darter kreeg hij al veel aandacht, maar door alles wat er gebeurd is, voelde hij zich de afgelopen periode meer dan ooit een bekende Nederlander. "Al kijk ik naar links of naar rechts, dan staat het overal op sociale media. Het is eigenlijk te gek voor woorden, maar het is wat het is. Mij doet het niks wat mensen zeggen. Het is niet mijn eerste keer, heb al veel meegemaakt. En op mijn omgeving heb ik geen invloed. Ik kan ze niet zeggen dat ze niet op sociale media moeten kijken. Laat ze lekker, joh."

'Ik wil doen wat het beste is voor mezelf'

Van Gerwen moet lachen om een 'toevallig' bezoekje van de Nederlandse roddelpers. "Stonden ze van RTL Boulevard ineens aan mijn deur. Ik was m'n kinderen van school halen. Ze zeiden dat ze toevallig in de buurt waren. Tuurlijk. Wat ze in Vlijmen aan het doen waren? Geen idee. Ik til er niet zo zwaar aan en wil gewoon doen wat het beste is voor mezelf. Vanuit die positie kan je weer mooie dingen laten zien."

