Het is nog altijd maar de vraag of Gian van Veen de Premier League Darts in Berlijn haalt donderdag. De Nederlandse topdarter (23) moest de avond in Dublin en de daaropvolgende Euro Tour in België overslaan na een lang ziekenhuisbezoek wegens nierstenen. In gesprek met de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door spreekt hij zijn twijfels uit en vertelt hij hoe het gaat.

"Ik merk dat ik heel veel kracht en energie heb verloren afgelopen week, ben heel snel moe. Ik was afgelopen weekend bij familie en ik merkte dat al die prikkels ook heel vermoeiend zijn nog", zegt Van Veen in de Darts Draait Door-uitzending van dinsdag 24 maart. "Ik heb zondag ook nog een kwartiertje gegooid, maar toen was ik helemaal kapot en bekaf. Dat moet echt versterken de komende dagen, anders wordt het lastig."

Premier League Darts in Berlijn

Hij heeft dan zelf ook enorme vraagtekens over zijn deelname aan de Premier League Darts-avond in Berlijn donderdag. Als hij nu al moeite heeft met prikkels bij een familiebezoek, hoe moet dat dan gaan in een volle zaal in de Duitse hoofdstad vol schreeuwende en dronken fans, met allerlei toeters en bellen op het podium erbij ook. "Ik ga er alles aan doen, maar de Premier League is uiteindelijk niet waar het om gaat, hoe mooi het ook is. Als je nu weer te snel aan de slag gaat en er daardoor dan langer uitligt, dat wil je ook niet."

'Niet te snel beginnen'

Podcastmaker en ex-prof Vincent van der Voort deelt dan ook een vaderlijk advies. "Niet te snel beginnen, ik zou als ik hem was goed opletten. Als je na een kwartiertje gooien al zo moe bent..." Van Veen beaamt dat, maar is nu vooral blij dat het weer beter gaat. Dat ging het een paar dagen écht niet. "Ik heb twee dagen geprobeerd om de nierstenen eruit te plassen, zodat ik niet geopereerd hoefde te worden, maar dat ging door een ontsteking niet."

'Ontzettende pijnaanvallen'

Van Veen zegt dat hij twee dagen extra in het ziekenhuis heeft gelegen, terwijl dat niet nodig was geweest achteraf. Als er eerder was vastgesteld dat uitplassen niet mogelijk was, had de operatie eerder plaats kunnen vinden. "Ik had ontzettende pijnaanvallen waarvan je in elkaar krimpt. Continu had ik een krampgevoel en pijn in de buik. 's Nachts ook. Ik heb in drie nachten zo'n zes uurtjes geslapen omdat het echt niet ging. Ik had ook alle medicatie die er mogelijk was."

'Tot zaterdag in het ziekenhuis gebleven'

Die operatie is geslaagd en dat is maar goed ook. Volgens Van Veen had zijn ongemak nog weken kunnen duren als het niet eerder was besloten. Zijn klachten begonnen vorige week zondag al tijdens de Euro Tour in het Duitse Göttingen. "Toen nog vrij onschuldig met buikpijn en hoofdpijn, maar ik kon nog wel lopen en darten. Maandag begon het heel heftig met steken. Naar de dokter en huisartstenpost geweest, woensdag naar huis gegaan maar ik had zoveel pijn dat ik naar het ziekenhuis ben gegaan en daar ben ik tot zaterdag gebleven."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

