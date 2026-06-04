Topdarter Gian van Veen verwende zichzelf vorige week met een spiksplinternieuwe auto. Hij onthulde zijn Audi Q8 op Instagram en ex-prof Vincent van der Voort was ervan onder de indruk. Hij hoopt alleen niet dat Van Veen de prijs betaald heeft die hij online voorbij zag komen.

Van Veen beleefde een waanzinnig jaar in 2025 met de winst van het EK darts en een finaleplek op het WK. Dat leverde hem bakken met prijzengeld op, die hij onder meer in zijn nieuw aangekochte woning stak. Hij woont samen met zijn vriendin Kyana Frauenfelder en is in 2026 ook alweer lekker geld aan het verdienen. Zo maakte hij zijn debuut in de Premier League Darts en harkte hij daar ook flink wat mee binnen.

Toen de Premier League Darts erop zat, kocht de 24-jarige Van Veen zijn splinternieuwe auto. In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door vraagt presentator Damian Vlottes enigszins jaloers of hij met de auto naar de Nordic Darts Masters in Kopenhagen zou zijn gegaan. Het antwoord is 'nee', want Van Veen deelde op Instagram dat hij met het vliegtuig in de Deense hoofdstad landde.

Het was grappend bedoeld, maar het bruggetje slaat wel aan bij ex-prof Vincent van der Voort. "Zo, wat een auto hè, goh", slaakt hij vol bewondering uit. "Je ziet dan online prijzen voorbij komen van die auto... Ik hoop niet dat hij het er ook echt voor betaald heeft." Vlottes schudt dat bedrag zo uit z'n mouw: "375.000 euro."

"Dat heb ik ook gelezen ja", reageert Van der Voort vol verbazing. "Ik ben wel benieuwd, want dat is wel echt een prijs hè? Ik ben niet jaloers, heb dat nooit heel erg met dat soort dingen. Ik heb altijd super mooie auto's en rij nu ook in een mooie van de sponsor. Maar ik heb niet dat ik dan ook in zo'n auto (van Van Veen, red.) wil rijden. Meestal is het zo dat het na een paar maanden gewoon een auto is."

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door blikken Vincent van der Voort en Damian Vlottes vooruit op de Nordic Darts Masters. Dat doen ze samen met de Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf, die deze week nog een Players Championship won. Beluister de aflevering hieronder of check in via YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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