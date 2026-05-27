Nederlandse darter Gian van Veen begon zijn jaar zeer succesvol met een finaleplaats op het WK. Vervolgens mocht hij zijn debuut maken in de Premier League. Daarom heeft hij zichzelf nu beloond met een luxe auto.

Dat deelt Van Veen in een video op Instagram. Hij haalde dinsdag een gloednieuwe Audi op in Breda en neemt zijn volgers mee. Het gaat om een Audi Q8 ABT, een extreem aangepaste performance-SUV met een prijskaartje van zo’n €375.000.

"Ik kan niet stoppen met glimlachen", schrijft de 24-jarige bij de beelden. "Ik kan in ieder geval erg comfortabel naar toernooien rijden. Een kleine traktatie voor mezelf."

Prijzengeld Premier League

Van Veen maakte dit jaar zijn debuut in de Premier League, maar dat verliep niet zo succesvol als gehoopt. In de eerste vier weken van dit seizoen liet de 24-jarige Van Veen zich direct gelden. Bij de openingsavond in Newcastle bereikte hij de finale, waarin landgenoot Michael van Gerwen hem nipt de baas was. In de drie weken daarna haalde hij nog twee keer de finale, maar verloor telkens.

Hij miste ook een avond vanwege nierstenen en ondervond daar een week later nog de pijnlijke gevolgen van. Hij wist zich uiteindelijk niet te plaatsen voor de play-offs, maar verdiende wel een flink bedrag aan prijzengeld.

Zijn zevende plek levert hem 85 duizend pond op, omgerekend ruim 98 duizend euro. Het prijzengeld telt overigens niet mee voor de Order of Merit, omdat het gaat om een invitatietoernooi.

Euro Tour

Afgelopen weekend kwam hij nog in actie op het Euro Tour-toernooi in het Duitse Riesa. Hij strandde bij de laatste acht. Tegen Ryan Searle wist hij slechts 88 punten per beurt te gooien en de Engelsman profiteerde optimaal door met 6-3 te winnen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover