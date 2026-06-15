Nederland deed wat het kon op de World Cup of Darts, maar Michael van Gerwen en Gian van Veen waren in de finale niet opgewassen tegen het Engeland van Luke Littler en Luke Humphries. Na de 10-5 nederlaag was Van Veen desondanks blij met zijn eerste samenwerking met Van Gerwen op het landentoernooi. Al krabbelde hij snel terug toen hij besefte dat hij in zijn interview goede vriend Danny Noppert tekort deed.

Van Veen en Van Gerwen werden door Sky Sports op het podium geïnterviewd als nummers twee van de World Cup. De Nederlanders waren tevreden met hun spel, al had er volgens hen meer in gezeten als ze hun kansen gepakt hadden gedurende de partij tegen de nummers 1 en 2 van de wereld. Op de opmerking van de presentatrice dat dit koppel Nederland weleens nog jarenlang kan vertegenwoordigen, ging Van Veen daar gretig op in.

'Dat zal Danny Noppert niet leuk vinden'

"Ik kijk er heel erg naar uit om volgend jaar weer met Michael te koppelen. Dit was onze eerste keer samen en hopelijk spelen we volgend jaar, het jaar erna, het jaar daarna en daarna ook weer samen." Van Gerwen hoorde het naast Van Veen aan en begon al ondeugend te glimlachen voordat hij snel olie op het vuur gooide. "Dat zal Danny Noppert niet leuk vinden om te horen", lachte hij.

Daarmee doelde hij op het feit dat Noppert en Van Veen vorig jaar koppelden namens Nederland op de World Cup. Van Gerwen staat voor een enorme uitdaging om aan het einde van dit jaar niet ver uit de top van de wereld te zakken en mogelijk volgend jaar helemaal niet meer in aanmerking te komen voor de World Cup. In dat geval moet Van Veen met iemand anders spelen en de kans is groot dat dat Noppert weer zal zijn.

'Ik hoop dat hij niet luistert'

Van Veen corrigeerde zich na de opmerking van Van Gerwen snel. "Ik hoop dat hij niet luistert nu", stotterde Van Veen lachend, alsof hij betrapt was. Van Gerwen stond naast hem heel hard te lachen. "Danny weet dat ik heel goed met hem ben", stamelde de 24-jarige Van Veen. "Nee, maar het was leuk met Michael dit jaar en wie ook volgend jaar het koppel vormt voor Nederland; ik hoop dat die de titel pakt op de World Cup."

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