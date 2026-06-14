Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben de finale van de World Cup of Darts in Frankfurt verloren van Engeland. Het Nederlandse duo had zich overtuigend geplaatst voor de eindstrijd, maar had geen antwoord op het sterke spel van Luke Littler en Luke Humphries. De eindstand was 10-5.

Nederland begon goed aan de finale met finishes van 101 en 113, maar bij 2-2 kantelde de finale. Nederland leverde een eigen leg in en Engeland liep meedogenloos weg. Littler en Humphries misten nauwelijks een kans: alle dubbelpogingen met drie pijlen in de hand gingen raak, waardoor Nederland geen enkele opening kreeg om terug te komen.

Engeland oppermachtig

Zowel Littler als Humphries gooide op een niveau waar Van Gerwen en Van Veen geen antwoord op hadden: Engeland noteerde een gemiddelde van 105 tegenover 101 voor Nederland. De nummers 1 en 2 van de wereld liepen uit naar 6-2 en gaven die voorsprong niet meer weg.

Bij 8-5 leek er even een sprankje hoop toen Littler een zeldzame misser produceerde. Van Gerwen kreeg de kans om terug te komen, maar gooide dubbel-13 in plaats van dubbel-6 en miste zo zijn kans op een cruciaal moment. Humphries gooide vervolgens wél raak, waarna Engeland het direct afmaakte.

Voor Littler en Humphries was het een welkome revanche. Vorig jaar gingen de twee Engelsen er verrassend uit in de tweede ronde tegen thuisland Duitsland. Die pijnlijke uitschakeling hebben ze deze editie volledig goed gemaakt: in Frankfurt lieten ze zien waarom ze de nummers 1 en 2 van de wereld zijn.

'Het was de eerste keer van hopelijk nog vele jaren'

Van Veen baalde maar kon ook terugkijken met trots. "Ze speelden fantastisch vanavond, helemaal in de finale. Wij misten een aantal kansen om echt in de wedstrijd te komen. Maar als ik terugkijk op ons toernooi ben ik erg trots op de manier waarop we gespeeld hebben, helaas was het vanavond niet goed genoeg", aldus de Nederlander.

Van Gerwen erkende de kwaliteit van Littler en Humphries maar zag ook positieve signalen voor de toekomst. "Zij speelden een fenomenale finale, wanneer het moest stonden ze er. Maar dat ik langzaam maar zeker mijn goede vorm te pakken heb, is zeker positief. We kunnen het nog wel beter doen."

De twee darters kijken al uit naar de toekomstige edities als duo. "Het was de eerste keer van hopelijk nog vele jaren", zei Van Veen. Van Gerwen reageerde met een knipoog: "Dat gaat Danny Noppert niet leuk vinden." Van Veen lachte: "Nee, hij weet hoe ik over hem denk. Maar wie het duo volgend jaar ook wordt, hopelijk wint Nederland de titel. Als wij het zijn, zijn wij het, maar ik heb enorm genoten."

Sterk toernooi

Van Gerwen en Van Veen hadden desondanks een indrukwekkend toernooi gespeeld. In de kwartfinales versloegen ze thuisland Duitsland met 8-4 in het hol van de leeuw, waarbij ze werden uitgefloten maar zich daar niets van aantrokken. Hun gemiddelde van 102,68 was het hoogste van een duo op de World Cup of Darts.

In de halve finale namen ze het op tegen titelverdediger Noord-Ierland. Josh Rock miste in de openingsleg drie pijlen op de dubbel, waarna Nederland razendsnel uitliep naar 4-0. Van Veen zette met een fraaie 83-finish de eindstand op 8-2. Engeland had in de andere halve finale Schotland met 8-3 uitgeschakeld, waarmee de droomfinale een feit was. Voor Nederland blijft de wereldtitel voorlopig een droom.

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