Nathan Aspinall heeft op Instagram het resultaat van een cosmetische ingreep laten zien. De topdarter heeft zijn tanden laten doen en is gegaan voor een ware 'Hollywoodsmile'.

Aspinall is de laatste weken met een aantal dingen buiten het darten bezig. Zo was hij vorige week nog op het feesteiland Ibiza te vinden. Aspinall gaat binnenkort trouwen en dus vierde hij in het Spaanse feestoord zijn vrijgezellenfeest. Collega-darters als Joe Cullen, Chris Dobey en Ross Smith waren mee en in de bekende uitgaansgelegenheid O Beach kwam Aspinall ook nog de Engelse international Ella Toone tegen.

Na die trip besloot Aspinall ook nog een cosmetische ingreep te ondergaan. De darter uit Stockton besloot om zijn tanden te laten doen en schakelde daarvoor een bekende dokter in. Via zijn Instagram liet Aspinall het resultaat zien en dat liegt er niet om. De tanden zijn vooral een stuk witter gemaakt en aan zijn lach te zien is de Brit er enorm blij mee. 'Ik denk dat ik de bullseye geraakt heb', zet de dokter dan ook als tekst bij de video.

Slovak Darts Masters

Na een periode waarin Aspinall dus op Ibiza zat en zijn tanden liet doen, is het dit weekend weer tijd om zijn pijlen te laten spreken. De huidige nummer zestien van de wereld doet mee aan de Slovak Darts Masters. Zaterdag neemt hij het in Bratislava op tegen een winnaar uit de eerste ronde op vrijdag. Dat wordt Jim Long of Daryl Gurney. Op zijn Instagram liet Aspinall al zien dat hij onderweg is naar de Slowaakse hoofdstad.

'Vorige keer had ik een jurk aan'

De deuren van het vliegveld doen Aspinall nog denken aan het moment dat hij naar Ibiza vloog voor zijn vrijgezellenfeest. "De laatste keer dat ik door deze deuren liep, had ik een jurk aan", geeft Aspinall wat prijs van de manier waarop hij vorige week naar Ibiza vloog.

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