Alle ogen in de dartswereld zijn gericht op het Robin Park Tennis Centre in Wigan. Daar vinden deze week de laatste twee Players Championships plaats. Er staat enorm veel op het spel, zowel voor het WK als de Players Championship Finals. De Nederlandse darter Wessel Nijman deelde een enorme dreun uit aan een landgenoot.

Een onderdeel van een ProTour-seizoen zijn 34 vloertoernooien die verdeeld over Engeland en Duitsland worden gehouden. Daar valt prijzengeld te verdienen, om zo deelname aan grote televisietoernooien als het WK, de World Matchplay en World Grand Prix veilig te stellen. De grote namen komen hiervoor nooit in gevaar vanwege hun plek op de wereldranglijst, maar de mindere goden moeten hard vechten voor ieder bedrag.

Geen WK voor Maik Kuivenhoven

Zo ook Maik Kuivenhoven, die sinds begin 2025 weer een tourkaart heeft. De Nederlander sprokkelde niet genoeg centjes bij elkaar om snel zeker te zijn van een plek op het WK darts. Kuivenhoven flirt al jaren met de gevarenzone als het gaat om plaatsing. Ook dit jaar was het weer spannend voor hem. Maar Kuivenhoven redde het niet, mede door toedoen van Nijman.

De top 40 van de opgeschoonde ProTour Order of Merit plaatst zich namelijk voor het WK. Bij aanvang van de laatste dag stond Kuivenhoven op de 41e plek, net aan de verkeerde kant van het schema dus. Kuivenhoven won zijn eerste twee rondes, maar dat deed Connor Scutt boven hem ook. Dus móést de Nederlander in ronde 3 winnen om qua prijzengeld over Scutt heen te wippen.

Dat lukte niet. Nijman walste met een gemiddelde van 103,25 over hem heen: 6-3. Geen WK dus voor Kuivenhoven, die zich alleen in 2021 en 2022 plaatste. Er is nog wel een klein kansje voor hem om zich te plaatsen. Op 15 november is een kwalificatiemoment voor Nederlandse en Belgische darters die nog op zoek zijn naar een ticket.

Maik Kuivenhoven will miss the World Championship because he lost this match.



Ouch. https://t.co/6ovSYbq6Lo — Jetze Jan Idsardi (@JJIdsardi) October 30, 2025

Nijman doet zichzelf pijn

Wessel Nijman is bezig aan een goed jaar op de vloer. Hij staat op een zevende plaats op de Players Championship Order of Merit, mede door drie overwinningen op de laatste. Die ranglijst bepaalt wie er naar de Players Championship Finals gaat. Virtueel staat hij alleen tegen Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld, in de eerste ronde van dat toernooi. Cool Hand Luke sloeg meerdere toernooien over, maar wist zich wel te plaatsen voor de laatste major voor het WK.

Dat deed Michael van Gerwen niet. De Nederlander mist voor het eerst in zijn carrière de PC Finals. Van Gerwen worstelde dit jaar op fysiek - en met name - persoonlijk vlak. Hij scheidde van zijn ex-vrouw Daphne en laste daardoor een lange pauze in.