Voor Michael van Gerwen was hij in de WK-finale van 2023 nog de grote plaaggeest. Maar sinds zijn wereldtitel ging het flink bergafwaarts voor topdarter Michael Smith. Inmiddels is de 35-jarige Engelsman afgegleden naar de 29e plek op de wereldranglijst van de PDC. "Ik moest die honger weer voelen."

De voornaamste reden van de aftakeling van Smith was zijn blessureleed. Al geruim een jaar kampte 'Bullyboy' met pijn in zijn pols en schouder, wat hem weerhield van goede prestaties. "Ik heb nog één injectie gepland in december. Hopelijk ben ik dan weer soepel genoeg om vrijuit te kunnen gooien'', vertelt Smith in de Britse podcast The Weekly Dartscast.

'Die ene nederlaag heeft mij alles gekost'

Wat voor Smith er écht toe leidde dat hij moet vrezen voor een plek buiten de top-32, was zijn verlies tegen een Nederlander op het afgelopen WK darts. Als winnaar van twee jaar terug verdedigde Smith 500.000 Britse ponden. In de tweede ronde trof de Engelsman Kevin Doets. Na een thriller won de Nederlander met 3-2 in sets en maakte Smith een vrije val op de wereldranglijst.

"Eerlijk gezegd denk ik dat die ene nederlaag mij alles heeft gekost'', verklaart Smith openhartig. "Als ik Doets had verslagen, was ik waarschijnlijk gewoon in de Premier League gekomen. Ik had dat jaar (2023) elke major gespeeld, stond in een halve finale en een finale. Maar door één slechte wedstrijd lijkt het nu alsof niemand mijn naam nog kent."

'Ik moest die honger weer voelen'

Smith was afgelopen seizoen weinig actief op de major-toernooien. Zo kwalificeerde hij zich niet voor het afgelopen EK, de World Grand Prix en de World Matchplay. Een gebrek aan motivatie, zo verklaart Smith. Toch vertelt de topdarter dat hij eerherstel wil. "Ik moest die honger weer voelen. De laatste twee maanden merk ik dat het vuur terugkomt. Jammer genoeg gebeurde dat niet aan het begin van het jaar, maar beter laat dan nooit."

Daarom gaat Smith zich volledig richten op de resterende majors. “Ik heb nog drie weken om intensief te trainen en alles te perfectioneren. Als ik daar een goed resultaat behaal, kan ik doorstoten naar de Grand Slam of Darts, daarna de Players Championship Finals en uiteindelijk het WK Darts. Dat zijn drie enorme toernooien op rij. Als ik daar een paar sterke runs neerzet, kan ik weer richting de top tien kruipen. Dan praat niemand meer over de teleurstellingen van dit jaar”, zo bijt Smith van zich af.