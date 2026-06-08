Bij een topdarter kan de boog niet altijd gespannen zijn en dus was het voor Gian van Veen, Dirk van Duijvenbode en Michael van Gerwen zondag tijd voor ontspanning. Zij doken op bij het bekende festival Intents.

De heren waren zondag op uitnodiging bij het Intents Festival in het Brabantse Oisterwijk. Op dit feest wordt voornamelijk hardstyle-muziek gedraaid en dus was de aanwezigheid van Van Duijvenbode het minst verrassend. Hij staat bekend om zijn liefde voor de muziek en zijn vaste walk-on-nummer (Just Like You van Radical Redemption) trekt ook altijd veel aandacht. Toch zijn ook Van Veen en Van Gerwen dus niet vies van de muziek die op Intents werd gedraaid.

Op beelden van het festival is te zien dat Van Duijvenbode en Van Veen een paar darts tegen elkaar gooien op het VIP-deck. Daar was speciaal voor de gelegenheid een dartbord neergezet. Op andere beelden was ook te zien dat Van Gerwen aanwezig was. Van Duijvenbode droeg zelfs een speciaal shirt van het evenement. Wie het potje won en of er nog 180'ers gegooid zijn, is niet bekend.

Nordic Darts Masters

Wie met het beste gevoel op het festival heeft gestaan, is Van Gerwen. Hij schreef vrijdag nog de Nordic Darts Masters op zijn naam in het Deense Kopenhagen. In de finale rekende Van Gerwen met 8-7 af met Luke Humphries. Gian van Veen deed ook mee, maar redde het niet tot de finale. Na afloop van de Nordic Darts Masters was er veel te doen over het publiek. Zo klaagde Humphries veel over het boegeroep dat klonk als hij moest aanleggen voor een finish.

Van Gerwen krijgt echter ook veel kritiek op zijn gedrag buiten de oche. De laatste tijd is hij een regelmatige bezoeker van festivals. Zo was Van Gerwen ook al op Rebirth Festival en Tegendraads Indoor. Dit zorgde voor kritiek van onder andere zijn goede vriend Vincent van der Voort. Van Gerwen bezoekt steeds meer feestjes sinds hij uit elkaar is met Daphne Govers, de moeder van zijn kinderen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover