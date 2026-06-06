Michael van Gerwen heeft het toernooi Nordic Darts Masters in Kopenhagen naar zijn hand gezet. De Nederlandse topdarter versloeg oud-wereldkampioen Luke Humphries met 8-7. De Engelsman kreeg een matchdart.

Nadat de Brabander de openingsleg, die hij was begonnen, uit handen gaf, draaide hij de eindstrijd in Denemarken helemaal om. Van Gerwen kwam op 5-3, maar had vervolgens moeite in zijn eigen legs. De topdarters sleepten elkaar naar 7-7.

Het kwam dus aan op de vijftiende leg, waar de Nederlandse nummer 4 van de wereld aan mocht beginnen. Humphries kreeg een kans op de titel, maar 127 uitgooien bleek te lastig. Van Gerwen gooide daarna de deur dicht. Zijn gemiddelde kwam uit op 98,9 en dat van Humphries 98,8. Van Gerwen vangt 30.000 pond aan prijzengeld.

Boegeroep

Verliezend finalist Humphries deed op het podium zijn beklag over het gedrag van het publiek. Hij hoorde veel boegeroep op het moment dat hij moest aanleggen voor een finish.

"Ik ben hier om goed te spelen en om een titel te pakken, gasten. Snap je?", zei hij. "Het is zo teleurstellend. Ik voel me echt teleurgesteld dat mensen me uit mijn concentratie willen halen. Ik denk dat alle spelers dit nu wel beu zijn."

Halve finale

In de halve finale tegen Jonny Clayton noteerde de Welshman de eerste break van de partij, wat ook in de lijn der verwachtingen lag. In zijn eerdere wedstrijden bij dit toernooi kwam Clayton tot veel hogere gemiddeldes van Van Gerwen. Ook maakte Clayton een prima indruk bij de Premier League Darts, waar hij het schopte tot de play-offs, terwijl Van Gerwen buiten de boot viel.

Maar drievoudig wereldkampioen Van Gerwen pakte de break terug en deelde op 3-2 in zijn voordeel een klapje uit aan Clayton door 122 uit te gooien voor wederom een break. Na de pauze (4-2) hield hij die marge vast. Het is zijn eerste toernooi na een vakantietripje met zijn kinderen en kennelijk heeft dat hem gretig gemaakt richting dit evenement in Kopenhagen.

Wat is Nordic Darts Masters?

Dit evenement in Denemarken is het derde toernooi in de reeks World Series of Darts. Er komen zes toernooien, waarbij toppers van de dartsbond PDC worden gekoppeld aan spelers uit de regio. Later in juni is er bijvoorbeeld een evenement in New York. Uiteindelijk worden de best presterende spelers uitgenodigd voor de World Series of Darts Finals in Amsterdam.

Uitslagen zaterdag

Kwartfinale

Michael van Gerwen 6-5 Viktor Tingstrom

Jonny Clayton 6-3 Gerwyn Price

Luke Littler 6-1 James Wade

Luke Humphries 6-5 Gian van Veen

Halve finale

Michael van Gerwen 7-4 Jonny Clayton

Luke Littler 5-6 Luke Humphries



Finale

Michael van Gerwen 8-7 Luke Humphries

Beluister Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de finale-avond van de Premier League, die Luke Littler overtuigend won. Ook komt de Euro Tour in Kiel voorbij. Beluister 'm hieronder of check in via kanalen als YouTube, Spotify of Apple Podcasts.

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