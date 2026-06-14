Michael van Gerwen en Gian van Veen maken nog altijd kans om wereldkampioen te worden op de dag dat het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK voetbal speelt. De darters waren in de kwartfinales van de World Cup of Darts in het hol van de leeuw te sterk voor thuisland Duitsland. Van Gerwen en Van Veen gooiden daarbij ook een record uit de boeken.

Van Gerwen en Van Veen kenden zaterdag nog een moeizame tweede ronde tegen Zweden en ook in de kwartfinales leek het een zware kluif te gaan worden. In Frankfurt troffen ze namelijk Duitsland en dat land had vorig jaar in eigen land nog voor een stunt gezorgd door het Engelse duo Luke Littler en Luke Humphries uit te schakelen. De twee Luke's hadden toen grote moeite met het vele gefluit van de Duitse fans en ook Nederland kreeg daarmee te maken.

Al bij de opkomst werd er hard gefloten voor Van Veen en Van Gerwen, de nummers 3 en 4 van de wereld. Daar leken ze even van onder de indruk, want de Duitsers Martin Schindler en Ricardo Pietreczko kwamen op een 2-0 voorsprong.

Van Veen en Van Gerwen lieten in het vervolg echter zien waarom zij zo hoog op de wereldranglijst staan. Met ijzersterk spel liepen ze weg bij de Duitsers en de genadeklap was een 110-finish van Van Gerwen om er 6-3 van te maken. Duitsland, waar Schindler een gemiddelde van 111 noteerde, pakte later nog één legje, maar meer zat er niet meer in. Van Gerwen maakte het met een 62-finish af: 8-4.

De twee Nederlanders zetten ook een record neer, want hun gemiddelde van 102,68 was het hoogste gemiddelde van een duo op de World Cup of Darts sinds er koppelwedstrijden over maximaal 15 legs worden gespeeld. Het oude record stond op naam van Van Gerwen en Danny Noppert in 2024. Duitsland kon door matig spel van Pietreczko (85,55 gemiddeld) bij lange niet tippen aan dat niveau.

Halve finales en finale

Nederland neemt het in de halve finale op tegen titelverdediger Noord-Ierland (Josh Rock en Daryl Gurney). De andere halve finale gaat tussen Engeland en Schotland. Luke Littler en Luke Humphries verdedigen de Engelse eer, terwijl het Schotse team bestaat uit Gary Anderson en Cameron Menzies.

De halve finales en finale zijn ook zondagavond. Nederland komt rond 20.00 uur in actie tijdens de tweede halve finale. De eindstrijd is vervolgens rond 21.15 uur.

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