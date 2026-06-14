Het WK voetbal duurt nog wel even, het WK darts wordt zondag afgerond. Nederland komt in de kwartfinale van de World Cup of Darts uit tegen Duitsland. Topdarters Michael van Gerwen en Gian van Veen spraken na de zege op Zweden met deze site.

Van Gerwen, die het toernooi al meerdere malen won, vond hun eerste gezamenlijke pot bemoedigend. "Daar moet je vertrouwen en kracht uit putten", aldus Mighty Mike tegenover Sportnieuws.nl.

"Weet je wat het is, wedstrijden gaan nooit makkelijk worden. Je krijgt altijd met tegenslagen te maken. Ik denk dat we daar vandaag goed mee zijn omgegaan", zegt hij over de zege met 8-6 op Zweden.

Test

Het kan en moet wel beter dan in de achtste finales, erkent de Brabantse drievoudig individueel wereldkampioen. Gian van Veen brengt in herinnering dat hij drie legdarts miste, waarna Zweden doodleuk 155 uitgooide, vlak voor de pauze. "Het was echt een test vandaag", meent hij. En maar goed ook, want dat bereidt het duo beter voor op de rest van het toernooi, dan een veegpartij met 8-0.

"Ik merkte wel dat ik moest dealen met een ander ritme dan normaal", zegt Van Veen. Vorig jaar was hij een koppel met Danny Noppert en The Giant begon toen aan beurten. Nu was Van Gerwen de kopman. "Dat komt ook wel goed, maar het is even wennen. En als het dan minder gaat, en je hebt iemand nodig om je erdoorheen te trekken, dan is Van Gerwen geen verkeerde speler."

Zweden

Bij Zweden speelde Jeffrey de Graaf samen met Oskar Lukasiak. De Graaf is een Nederlander die onder de Zweedse vlag uitkomt. Volgens Van Gerwen speelde De Graaf een van zijn beste wedstrijden ooit en dat gaf zijn koppelmaat ook weer vertrouwen. "Dan gaan ze er af en toe links en rechts in, wat hij eigenlijk niet eens kan. Ik heb vorige week nog tegen hem gespeeld", zegt hij.

Vijandig

Het landentoernooi vindt plaats in Duitsland. Met Duitsland als tegenstander weten de Nederlanders dat het publiek weinig sympathie zal tonen voor ze. "Dat interesseert me echt helemaal geen ene reet", zo haalt Van Gerwen schouders op. "We gooien ze van het podium af. Dat is het enige wat we moeten doen. Punt."

De World Cup of Darts is een landentoernooi. Het Nederlandse koppel is als tweede geplaatst. De Nederlandse darters wisten het toernooi vier keer te winnen, alle keren met drievoudig wereldkampioen Van Gerwen erbij.

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