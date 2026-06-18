Er komt na 12,5 jaar een einde aan de samenwerking van Ajax met hoofdsponsor Ziggo Sport. Dat maakt de telecomprovider bekend. Het contract zou na komend seizoen sowieso aflopen. Door het nu al kenbaar te maken, hoeven de Amsterdammers niet in alle haast op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor de start van het nieuwe seizoen.

"In de afgelopen jaren hebben we met elkaar impactvolle campagnes ontwikkeld en bijzondere momenten gecreëerd, zowel op als buiten het veld. Voor ons is deze samenwerking altijd meer geweest dan een sponsorship; het was een partnership waarin we hebben gebouwd aan beleving en relevantie voor onze klanten en voor de fans van voetbal in het algemeen. We zijn dankbaar voor wat er is bereikt en kijken ernaar uit om het laatste seizoen op een mooie en passende manier af te sluiten", zegt directeur Robin Kroes van VodafoneZiggo.

'Blijvende plek in de geschiedenis van Ajax'

Ajax is op haar beurt ook dankbaar voor de jarenlange samenwerking met de provider, die ook sport uitzendt. “Wij zijn Ziggo zeer dankbaar voor hun vertrouwen, steun en betrokkenheid gedurende al die jaren. Zowel in de goede als in minder goede tijden. Samen hebben we een sterk, vernieuwend en zichtbaar partnership opgebouwd. De vele sportieve hoogtepunten en memorabele momenten met Ziggo op het shirt zorgen ervoor dat zij een blijvende plek hebben in de geschiedenis van Ajax."

Vroege start aan seizoen

Het laatste seizoen met Ziggo Sport als hoofdsponsor begint voor Ajax al vroeg. De voorbereiding is al snel, want de eerste Europese wedstrijd is al op 23 juli. Dan moet Ajax aantreden in de tweede voorronde van de Conference League tegen de verliezer van Vojvodina (Servië) - Ferencvaros (Hongarije) in de eerste voorronde van de Europa League. De Spanjaard Michel is de nieuwe trainer, hij vervangt Oscar Garcia.

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