Ajax en FC Twente kennen hun tegenstanders voor de tweede vorrondes van respectievelijk de Conference League en Europa League. De UEFA verrichtte woensdag de loting voor de eerste duels eind juli en daar kwam een bizar toevallige gebeurtenis uit. De Nederlandse clubs moeten namelijk naar dezelfde wedstrijd kijken.

Woensdagmiddag kreeg FC Twente de eer om als eerste Nederlandse club uit de ballenbak getrokken te worden tijdens de loting voor de tweede voorronde van de Europa League. De club uit Enschede werd vierde in de Eredivisie en pakte daarmee een rechtstreeks ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

Mogelijke tegenstanders FC Twente

Tijdens de loting op het UEFA hoofdkwartier had FC Twente een ongeplaatste status. Dat betekende dat het meteen een op papier sterkere tegenstander krijgt. Wel ontliep het namen als Benfica, PAOK en Besiktas. De Tukkers moeten afrekenen met een club die al in de eerste voorronde actief is, namelijk de winnaar van Vojvodina (Servië) - Ferencvaros (Hongarije). De heenwedstrijd is op 23 juli en de return een week later op 30 juli.

Bijzondere loting voor Ajax

De tegenstander die er voor Ajax even later uit kwam rollen, was bijzonder. De Amsterdammers belandden afgelopen seizoen in de play-offs voor Europees voetbal en wonnen achtereenvolgens van FC Groningen en FC Utrecht. Daardoor moet Ajax het doen met de troostprijs van de Conference League, waarin ze instromen in de tweede voorronde. Ook die wedstrijden zijn op 23 en 30 juli.

Ajax heeft wel een geplaatste status vanwege de vele coëfficiëntenpunten die de in verval geraakte topclub de afgelopen seizoen vergaarde. Namen als FC Kopenhagen, Panathinaikos, Gent, Braga en Wien werden ontlopen door de ploeg van nieuwe trainer Michél. Maar uit alle mogelijke tegenstanders kwam uitgerekend de verliezer van het duel Vojvodina - Ferencvaros gerold.

Dat betekent dus dat de wedstrijd in de eerste voorronde van de Europa League van belang is voor zowel FC Twente als Ajax. De winnaar van Vojvodina speelt tegen de Tukkers, de verliezer zakt af naar de Conference League en treft dan meteen Ajax.

Route naar de groepsfase

Ajax moet drie clubs overleven om de groepsfase van de Conference League te halen, bij verlies is uitschakeling al een feit. Mocht FC Twente verliezen, dan stroomt de club door naar de derde voorronde van de Conference League. Bij winst stoomt het door naar de derde voorronde Europa League. FC Twente moet in totaal drie clubs verslaan om de groepsfase te bereiken. Op 20 juli is al de loting voor een eventuele derde voorronde.

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