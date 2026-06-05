Go Ahead Eagles kondigde woensdag het vertrek van trainer Melvin Boel aan. Maar daar ging een vervelende situatie aan vooraf. De 39-jarige ontving een verkeerd Whatsapp-bericht vanuit de ploeg, waarna de bom ontplofte.

Go Ahead Eagles eindigde in het eerste jaar onder Boel op de twaalfde plek in de Eredivisie. Maar technisch manager Marc van Hintum was niet tevreden over de trainer en wilde hem na het seizoen vervangen. Dat werd pijnlijk duidelijk na een verkeerd geadresseerd appje.

Direct na een evaluatiegesprek tussen Boel en algemeen directeur Jan Willem van Dop kreeg de coach, op het moment dat hij in de auto stapte, plots een lijst toegevoegd met mogelijke opvolgers voor zijn functie. Het appje was afkomstig van Van Hintum. Die bevestigt de situatie aan De Telegraaf.

Verkeerd appje

"Het klopt inderdaad. Jan Willem was in gesprek met Melvin", zegt de technisch directeur. "Op de terugweg had ik Jan Willem aan de lijn. Dat soort gesprekken zijn nooit fijn om te doen. Dat is altijd lastig. Jan Willem heeft moeten zeggen tegen Melvin, dat het einde verhaal was. In dat gesprek vroeg Jan Willem aan mij of ik een lijstje met mogelijke trainers kon doorsturen."

Daarna ging het mis. "Ik had Melvin Boel in mijn hoofd en per ongeluk stuur ik dat lijstje niet naar Jan Willem maar naar Melvin toe. Toen ik daar achter kwam heb ik Melvin meteen gebeld, maar hij nam niet op. Toen heb ik hem een appje gestuurd dat ik het lijstje per ongeluk naar hem had gestuurd en daar mijn excuses voor gemaakt.”

"Het was een foutje en nooit zo bedoeld. Maar aan de andere kant wist Melvin op dat moment al wel hoe de vlag erbij hing", benadrukt hij. "De beslissing om niet met hem door te gaan was al gevallen.”

Joseph Oosting

Joseph Oosting zou bovenaan het lijstje mogelijke opvolgers bij GAE staan. Hij boekte succes met FC Twente, maar werd daar begin vorig seizoen ontslagen. Oosting ging daarna in België aan de slag bij Royal Antwerp, maar daar raakte de trainer halverwege mei zijn baan kwijt vanwege tegenvallende resultaten.

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