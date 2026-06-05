Nathalie den Dekker, de partner van voormalig Feyenoord-doelman Nick Marsman, staat deze maand volop in de schijnwerpers met een opvallende fotoshoot voor Playboy. Het model en voormalig Miss Nederland werd in 2020 bovendien verkozen tot mooiste voetbalvrouw van Nederland en prijkt nu op de cover van de nieuwste editie van het blad. "Een naaktshoot blijft spannend", stelt Marsman.

Marsman heeft de afgelopen jaren voornamelijk vertoeft in het buitenland, maar maakte enkele jaren geleden naam als doelman van Feyenoord. Tóch wordt er op dit moment anders naar hem gekeken, beseft hij. "Ik ben nu de man van...", lacht de 35-jarige Marsman in gesprek met het Algemeen Dagblad. De doelman vindt het niet erg dat er zo'n shoot is geweest. "Ik denk dat je als vrouw best wat meer mag laten zien zonder dat daar raar naar gekeken wordt."

Lastig voor Marsman

De keeper van Fortuna Sittard erkent dat hij in eerste instantie wel even 'schrok' van de vraag voor zijn vrouw. "Je geeft jezelf toch letterlijk bloot. Dus in het begin vind ik dat wel lastig, maar het is ook een eer. En ze heeft gewoon een heel mooi lichaam. Dat mag ook wel gezegd worden toch?", vraagt Marsman zich hardop af in het interview.

Uiteindelijk vond hij het echter helemaal prima, mits er bepaalde afspraken werden nageleefd. "Je maakt natuurlijk vooraf afspraken over hoe je het wil neerzetten. Het is heel mooi en vrouwelijk geworden. Playboy werd vroeger vaak geassocieerd met porno, maar dat is echt niet meer van deze tijd", benadrukt Marsman.

Reactie op 'naaktshoot'

Na het zien van de beelden was Marsman helemaal om. "Ik dacht meteen: wow, dit is echt mooi geworden. Dat hoop je natuurlijk ook. Toen ze de foto’s doorstuurde, dacht ik meteen: hier sta ik volledig achter. Je ziet de borsten wel, maar het is heel natuurlijk gedaan", vervolgt de goalie over de shoot van het topmodel. "Ze is geen onbekende voor de camera. Maar dit is natuurlijk wel anders. Een naaktshoot blijft spannend."

Volgens de 35-jarige profvoetballer heeft zijn vrouw Nathalie wel behoorlijk hard moeten werken om zich uiteindelijk bloot te kunnen geven. "Zeker na twee kinderen", doelt hij op zijn dochters Oliva en Rosie. "Haar lichaam is veranderd en ze heeft er hard voor gewerkt om zich weer zo te voelen. Dan mag je daar ook trots op zijn."

Nieuw avontuur voor Marsman

Marsman staat nog tot het einde van deze maand onder contract bij Fortuna Sittard en speelde in het verleden onder meer voor Feyenoord en FC Twente. "Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Het liefst blijven we in Nederland, want we zijn hier gesetteld. Maar als er weer iets uit Amerika komt, sta ik daar zeker voor open", deelt Marsman mede.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover