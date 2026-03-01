De Ajax-fans waren helemaal klaar met het geschutter van hun ploeg in Zwolle. Na meer dan een half uur spelen had Ajax nog geen kans gecreëerd, ze hadden de grootste moeite de bal binnen de ploeg te houden. Na een half uur waren de fans er klaar mee en sloeg de sfeer om. Het werd ontzettend cynisch.

Nadat NEC zaterdagavond verloor van Fortuna Sittard was alles eraan gelegen voor Ajax om vol over PEC Zwolle heen te klappen om in ieder geval die derde plek in eigen hand te hebben én de druk op Feyenoord op te voeren. Het tegenovergestelde bleek waar want PEC Zwolle was de ploeg die fel aan het duel begon, Ajax speelde juist belabberd.

Beschamende vertoning

Binnen tien minuten had Ajax al de grootste problemen met pogingen van Shola Shoretire en Younes Namli. De achilleshiel van Ajax is dit seizoen het verdedigen van corners. Voor het gemak gaven de Amsterdammers in de eerste helft maar liefst 9 corners weg.

Maar daar bleef het niet bij: Ajax kon ook niet omgaan met het veld in Zwolle. De opbouw van de Ajacieden was dramatisch en telkens werden de verkeerde keuzes gemaakt. Zo besloot Youri Regeer tot twee keer toe in de eigen zestien door het midden de bal van links naar rechts te passen. De fans in het uitvak keken noodlijdend toe.

Cynisme

Na een half uur hadden zij schoon genoeg van het geschutter van Ajax en trakteerden de selectie op een luid fluitconcert en de nodige dosis cynisme. Eerder klonk al "Voetballen, voetballen", vanuit het uitvak maar dat veranderde al gauw in iets dat nog wel erger is. Nadat Ajax eindelijk eens de bal in de ploeg hield, werd elke pass van Ajax met luid gejuich ontvangen in het uitvak. Toen de bal verloren werd, klonk een hels fluitconcert.

Het duel met PEC Zwolle kan één van de laatste strohalms zijn voor Ajax in de race om een Champions League-ticket. Het gat met nummer 2 Feyenoord bedraagt nu vijf punten en dat kan dus alleen maar groter worden als er in Zwolle geen resultaat geboekt wordt.