Een historische oorwassing voor PSV in de Champions League, vlak na de twee nederlagen tegen Go Ahead Eagles. Het is een puinhoop in Eindhoven en de oplossing is nergens te bekennen. Een verliespartij tegen Arsenal is niet vreemd, de manier waarop wel. Het is twee voor twaalf voor PSV én voor Peter Bosz. In het huidige voetbal zijn er trainers voor minder weggestuurd. Het is afvragen hoe lang zijn situatie bij PSV houdbaar is.