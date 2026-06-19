Dévy Rigaux is amper een maand werkzaam bij Feyenoord. Toch heeft de nieuwe Belgische technisch directeur al heel wat werk verricht. Vrijdagmiddag presenteerde hij een nieuwe aanwinst: middenvelder Charles Vanhoutte.

Rigaux volgde per 26 mei 2026 Dennis te Kloese op, die een dubbelfunctie had in Rotterdam. Hij deed het algemene en technische beleid. Nadat de van Club Brugge overgekomen Rigaux de touwtjes in handen kreeg, hakte hij meteen een belangrijke knoop door: hij stuurde trainer Robin van Persie weg. Voor hem in de plaats kwam Giovanni van Bronckhorst, die eerder al succesvol werkzaam was bij Feyenoord.

Donderdag keerde het kind van de club officieel terug. Op de persconferentie werd Rigaux al bevraagd naar mogelijke versterkingen. Hij zei toen dat de club bezig was met Vanhoutte, een middenvelder van OGC Nice die in het verleden voor Union Sint-Gillis uitkwam.

Feyenoord heeft beet

Een dag later is de eerste aankoop van het nieuwe tijdperk een feit. De 27-jarige Vanhoutte zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2030. "Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur", zei hij in een eerste reactie. "Feyenoord is een prachtige club om voor te gaan spelen. Natuurlijk vanwege het sportieve aspect, waarin meedoen om de nationale prijzen en deelname aan de Champions League centraal staan. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

🇧🇪 Charles Vanhoutte. Welcome to Rotterdam! 🇳🇬 pic.twitter.com/igCmEaIV3y — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 19, 2026

Vanhoutte heeft het gevoel dat Feyenoord bij hem past. "Doorzettingsvermogen en team spirit staan hier hoog in het vaandel, en die eigenschappen zijn mij op het lijf geschreven. Daarom kan ik ook niet wachten om met de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen en samen met de supporters voor succes te gaan", aldus de Belg die voorlopig gaat spelen met rugnummer 34.

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