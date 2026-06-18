De terugkeer van Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord is niet alleen een terugkeer naar zijn geliefde club, maar ook een terugkeer naar zijn gezin. Na jaren in het buitenland te hebben gewerkt, blijft de hoofdtrainer van Feyenoord nu dichtbij zijn familie. Hij gaat zelfs werken bij dezelfde werkgever als zijn zoon. "Mijn vrouw zag de twinkeling in mijn ogen."

"Er is altijd wel contact geweest met Feyenoord, al vanaf mijn vertrek in 2019", vertelt Giovanni van Bronckhorst die al vanaf zijn zevende verbonden is aan de club. De terugkeer bij Feyenoord als hoofdtrainer, waar hij tussen 2015 en 2019 al vijf prijzen pakte, heeft niet alleen maar met zijn eigen sentiment te maken.

Belangrijke rol voor familie

Ook de rol van zijn familie speelde een grote rol. "Je wil de belangrijkste mensen uit je leven bij deze beslissing betrekken", vertelt hij desgevraagd aan Sportnieuws.nl op zijn eerste persmoment. "Hun reactie was gelijk heel positief. Dat gaf mij ook het goede gevoel om dit te doen."

Direct was iedereen positief over het idee dat hij terug zou keren in Rotterdam. "We hadden het met elkaar al eerder over mijn tijd bij Feyenoord, de toekomst en de mogelijkheden die langskomen. Bij deze mogelijkheid waren we allemaal direct positief. Dat steunt mij natuurlijk in het gevoel dat ik heb voor de komende jaren."

'Terug bij de club waar ik van houd'

Van Bronckhorst werd snel na het vertrek van Robin van Persie benaderd om samen met Sipke Hulshoff in te stappen. "Ik was wel verrast en vereerd. Ik voelde gauw dat de energie daar was en mijn vrouw zag een twinkeling in de ogen. Dan moet je eerst nog maar afwachten of het rondkomt, maar dat kwam het snel. Het is voor mij heel mooi om terug te zijn in Nederland, maar ook in de stad en bij de club waar ik van houd."

De terugkeer van Van Bronckhorst betekent ook dat hij dichterbij zijn zoons zal zijn. Die leven beiden in Nederland. Bij één van zijn zoons komt hij wel heel dichtbij. Ze hebben dezelfde werkgever; Feyenoord. Jake werkt al jaren als trainer binnen de jeugdopleiding van Feyenoord. "Dat is mooi natuurlijk. Hij heeft zelf ook bij de sportclub gespeeld, daar waar ik ook ben begonnen", lacht Van Bronckhorst.

Liefde voor beide kinderen

"Hij heeft daarna ook weer zijn stappen gemaakt in de academie als coach. Dat is mooi om te zien, welke toekomst hij voor zichzelf bepaalt. Dat is voor hem het trainerschap en daar wens ik hem het allerbeste voor. En daar steun ik hem in, samen met mijn vrouw. Dat geldt natuurlijk ook voor Joshua, die een andere keuze heeft gemaakt (weg van het voetbal, red.)", vertelt hij.

"Ik ben trots op mijn beide zonen en wij zullen ze steunen in alles wat ze willen bereiken in het leven. Dat is misschien nog wel een belangrijkere rol dan de rol die ik vandaag weer aanneem", besluit hij.

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