Gernot Trauner vertrekt officieel bij Feyenoord. Dat heeft de Oostenrijker bekend gemaakt via zijn Instagram. De verdediger tekent geen nieuw contract in Rotterdam.

Het contract van de blessuregevoelige Trauner bij Feyenoord liep op 30 juni 2026 al af. Hij en de Rotterdamse club lieten toen de deur op een kiert voor een nieuwe verbintenis. Trauner heeft nu officieel laten weten dat hij de deur in de Kuip achter zich dicht trekt. In totaal speelde Trauner vijf jaar lang voor de Rotterdammers. De 34-jarige verdediger werd in 2023 kampioen met Feyenoord en pakte een jaar later de KNVB Beker met de club.

'Onvergetelijke jaren'

Op zijn Instagram neemt Trauner dan ook afscheid van de Feyenoord-fans na vijf 'onvergetelijke jaren'. "Ik wil iedereen ongelofelijk bedanken voor de steun gedurende deze reis. Ik ben enorm dankbaar voor alle ervaringen die ik hier heb mogen meemaken en de geweldige mensen die ik hier heb ontmoet. De ontelbare speciale momenten op en naast het veld zullen voor altijd bij me blijven. De Europese avonden in de Kuip en daarbuiten, het vieren van de titel en de beker en elke interactie met de fans", laat Trauner recht uit het hart weten.

Trauner vertelt dat hij 'kwam als een speler, maar de club verlaat als een fan'. "Deze club is een onderdeel van mijn leven geworden en zal dat voor altijd blijven. Ik heb gezien wat Feyenoord betekent voor de mensen van Rotterdam. Ik ben enorm trots dat ik deze club heb mogen vertegenwoordigen", zo vertelt Trauner. Hij sluit zijn bericht af met de zin 'overal waar jij gaat', de titel van het supporterslied wat de Oostenrijker de gehele huldiging zong in 2023.

Toekomst van Trauner

Wat de toekomst voor Trauner zal brengen, maakt de Oostenrijker nog niet bekend. De 34-jarige verdediger kan mogelijk met pensioen, maar mogelijk zijn er ook nog clubs geïnteresseerd in hem. Denk aan het Oostenrijkse LASK Linz. Vijf jaar geleden kocht Feyenoord Trauner van de Oostenrijkse club en oud-Ajax-directeur Alex Kroes tekende daar onlangs als vice-president.

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