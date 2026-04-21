Gernot Trauner maakt rustig aan zijn eerste minuten weer in het shirt van Feyenoord nadat hij meer dan elf maanden langs de kant stond. De Oostenrijker blikte na het oefenduel met Excelsior terug op deze lange en bovenal zware periode. "Het laatste jaar stond in het teken van tegenslagen."

Na elf zeer lange maanden was hij ineens weer daar: Gernot Trauner werd door Robin van Persie ingebracht in het belangrijke duel met NEC en een paar dagen later stond hij 45 minuten lang op het veld bij een oefenduel met Excelsior. "Het was geweldig na een lange tijd, het heeft 11 maanden geduurd dat ik niet voor Feyenoord speelde. Ik heb hard gewerkt voor dit moment en ben blij weer terug te zijn en met het team te trainen. Ik wil strijden voor de vier laatste wedstrijden", vertelt hij in gesprek met Feyenoord ONE.

Zwaar herstel

Het ging mis voor Trauner vlak voor een interlandperiode met Oostenrijk, vlak voor het eind van het seizoen in mei 2025. "Ik kreeg last van mijn achillespees dus kon geen wedstrijden spelen voor het nationale team. Ik kwam terug naar Feyenoord en herstelde daar voor een korte periode, maar al gauw ging ik weer wedstrijden spelen in pre-season. Toen had ik een klein moment waar ik mijn knie verdraaide", blikt hij terug.

De rots in de branding van Feyenoord ging door de mallemolen en onderging meerdere scans. "Ik wilde eerst zonder operatie herstellen, maar dat bleek na weken toch nodig te zijn. Na de operatie was het een heel langzame opbouw voor de knie. We probeerden van alles in dat proces, maar niets werkte. Uiteindelijk kon ik in december weer trainen, maar kreeg ik kleine tegenslagen omdat ik er zolang uit was geweest. Nu gaat het gelukkig alweer een hele tijd goed."

Zo positief als dat Trauner over het proces praat, zo heeft hij lang niet altijd gedacht gedurende het proces. "Het was heel zwaar. Het laatste jaar stond in het teken van tegenslagen. Er waren weken dat ik me goed voelde en weer wilde rennen, dan kwam de pijn weer en kreeg ik een tegenslag. Ik heb altijd de medische staf vertrouwd en die heeft me echt geholpen."

'Ik dacht aan stoppen'

Hij vertelt zelfs dat hij twijfelde of hij ooit nog wel kon voetballen. "Er waren momenten dat ik dacht aan stoppen, maar er was altijd de hoop dat het nog zou lukken. Ik wilde niet accepteren dat het over zou zijn. Gelukkig had ik mensen om mij heen in de staf en familie die me hielpen. Ook zij bleven geloven in een goede afloop."

Trauner is blij weer met het team te zijn, want in zijn lange herstelperiode was ook dat niet altijd het geval. "Ik trainde op andere tijden en was dus vaak apart van de groep. Ik voelde mij niet altijd onderdeel van het team. Maar ik moest ook mijn afstand hebben, want in sommige fases was ik zover weg van het team in mijn proces... Het is moeilijk om dan dichtbij het team te zijn en daar wat in bij te dragen."

Toekomst van Trauner

En bijdragen, dat wil hij nu heel graag doen in de laatste vier finales van Feyenoord. Te beginnen aanstaande zaterdag, in eigen huis tegen FC Groningen. "We hebben iedereen nodig om deze vier finales te kunnen winnen.” Mogelijk worden het ook zijn laatste weken als Feyenoord-speler, want zijn contract loopt af. “Het kan dat er wat gaat gebeuren, dat er wat verandert. Ik heb mijn familie hier, ik wil weten waar de toekomst ligt, maar voor deze laatste weken is de volle focus op Feyenoord. Ik ben blij waar ik ben en ik zie rustig tegemoet wat er gaat gebeuren.”