De een-na-laatste speelronde van het Eredivisie-seizoen gaat zondagmiddag van start. Met tal van scenario's is het nog heel spannend in de competitie. Feyenoord kan de tweede plaats en dus Champions League-voetbal veiligstellen. Onderin moet NAC ook aan de bak, voor hen kan het doek vallen vandaag. Volg hier alle wedstrijden van de 33e speelronde live vanaf 16.45 uur.

Terwijl Feyenoord alles op alles zet om de tweede plek veilig te stellen is de strijd om plek 3, goed voor voorronde Champions League nog veel spannender. Ajax, NEC en FC Twente strijden met zijn drieën nog om die felbegeerde plek. Ajax lijkt de beste papieren te hebben, maar kunnen zij resultaat boeken tegen FC Utrecht? Volg deze wedstrijden hier.

Lager op de ranglijst staan de ploegen ook onder hoogspanning. De strijd om degradatie is nog altijd springlevend. Waar Heracles al is gedegradeerd kan NAC Breda hetzelfde lot wachten als er niet gewonnen wordt deze zondag. De wedstrijd Excelsior-FC Volendam is ook een behoorlijke kraker. Zij strijden om de play-offs voor promotie/degradatie te ontlopen. Volg de strijd onderin hier.

