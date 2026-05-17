Negen verschillende stadions zijn zondag het decor van de afsluiting van de Eredivisie. De kampioen (PSV) is al even bekend, maar op verschillende vlakken valt nu nog de beslissing. Zo gaan FC Twente, NEC en Ajax uitmaken wie de voorronde van de Champions League mag spelen en gaan Telstar en FC Volendam uitmaken wie de nacompetitie voor degradatie in moet.

Strijd om plek 3

Bovenin is het nog ongekend spannend wie de derde plaats en dus tickets voor de voorronde Champions League gaat pakken. Dat is zoals het er nu voor staat FC Twente. De Tukkers beginnen de laatste speelronde als nummer drie met 58 punten, maar ook NEC met 56 punten en Ajax met 55 punten maken nog kans. Twente speelt zelf uit tegen PSV. Bij winst van de ploeg van John van den Brom, is plek drie voor Twente zeker. Bij verlies of een gelijkspel is Twente afhankelijk van wat NEC in eigen huis tegen Go Ahead Eagles doet en wat Ajax uit bij Heerenveen doet.

Handhaving

Onderin zijn NAC en Heracles Almelo al zeker van degradatie. Twee ploegen zijn echter nog niet zeker van lijfsbehoud: FC Volendam en Telstar. Één van die twee ploegen speelt zich zondag veilig, de andere moet de finale van de nacompetitie voor degradatie spelen tegen Willem II. Ironisch genoeg spelen Volendam en Telstar zondag tegen elkaar in het Kras Stadion. Telstar staat er op dit moment het beste voor. De bezoekers hebben zondag aan een gelijkspel genoeg om in de Eredivisie te blijven. Bij winst van Volendam, ontloopt de ploeg van Rick Kruys de nacompetitie.

FC Volendam - Telstar

PSV - FC Twente

Sc Heerenveen - Ajax

NEC - Go Ahead Eagles

Heracles Almelo - FC Groningen

Sparta - Excelsior

PEC Zwolle - Feyenoord

AZ - NAC

FC Utrecht - Fortuna Sittard

