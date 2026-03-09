Pierre van Hooijdonk vindt dat de dagen van Robin van Persie bij Feyenoord geteld zijn. De oud-Feyenoord-speler ziet dat de Rotterdamse club 'op zijn gat ligt' en denkt dat afscheid van de coach kan helpen.

Feyenoord staat nog altijd tweede in de Eredivisie, maar afgelopen zondag werden er weer punten gemorst tegen NAC Breda. In de uitwedstrijd werd met 3-3 gelijk gespeeld. Van de laatste zes wedstrijden werden er drie gewonnen, waardoor het gat met de nummer drie NEC nu drie punten is. Zondag maakte onder andere het Algemeen Dagblad bekend dat er maandag een spoedoverleg is over de toekomst van Van Persie. Aartsrivaal Ajax ontsloeg zondag interim-coach Fred Grim.

'De club zit in ontzettend lastig vaarwater'

In Studio Voetbal van de NOS wordt Van Hooijdonk gevraagd naar de toekomst van Van Persie en de analist denkt dat zijn dagen geteld zijn. "Die club zit in een ontzettend lastig vaarwater. Die supporters voelen zich min of meer een beetje genaaid. Als het Dick Lukkien was, of Anthony Correia, Ruben den Uil of John van den Brom. Die waren allemaal al twee keer ontslagen met deze resultaten. Men wil daar het ‘project Robin’ laten slagen", luidt het oordeel van de analist en oud-voetballer.

Van Hooijdonk durft zelfs nog verder te gaan en hij ziet dat oud-teamgenoten van Van Persie die nu analist zijn de trainer beschermen. "Analisten beschermen hem als oud-collega, dus dan hoor je soms wat laffe teksten. Men praat alsof het allemaal niet zo erg is, maar het feit dat hij als beginnend trainer over een heleboel bananenschillen is uitgegleden. Het gaat mij niet om een ontslag, maar het gaat mij om de realiteit. Feyenoord ligt op zijn gat en ik heb begrepen dat er morgen spoedoverleg is."

Band tussen Van Persie en Van Hooijdonk

In de voetbalwereld is het algemeen bekend dat Van Persie en Van Hooijdonk het niet met elkaar kunnen vinden. Dat komt door een interview tijdens het WK 2014. Daar haalde Van Persie snoeihard uit naar Van Hooijdonk, die eerder kritiek had geleverd op zijn spel. "Pierre kan beter gaan golfen, want volgens mij zit niemand meer op zijn mening te wachten", zo vertelde de toenmalige Oranje-spits.