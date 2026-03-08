De druk op Robin van Persie bij Feyenoord neemt met de week toe. Na het pijnlijke 3-3 gelijkspel tegen NAC Breda is de maat voor veel volgers vol. Volgens trainer Robert Maaskant rommelt het inmiddels stevig achter de schermen in De Kuip. "Het kan deze week wel eens bijltjesdag worden...", stelt Maaskant in gesprek met Sportnieuws.nl.

Feyenoord slaagde er opnieuw niet in om een overwinning over de streep te trekken. Daarmee blijft de sportieve malaise aanhouden en groeit de druk Van Persie met de week. "Van Persie zal misschien wel gedacht hebben, want dat gaf hij natuurlijk van tevoren ook aan: als we een punt meenemen, dan laten we het zo. Maar dat is natuurlijk niet voldoende voor Feyenoord. De druk neemt ook wel toe op Van Persie. Ik heb wel het idee dat het deze week gaat rommelen."

Bijltjesdag voor Van Persie?

Binnen en rond de club wordt volgens Maaskant steeds vaker gespeculeerd over mogelijke veranderingen. Volgens Maaskant is de situatie inmiddels uiterst zorgwekkend. "Je hoort van alle groeperingen rondom Feyenoord dat het deze week wel eens bijltjesdag kan worden. En dat heeft niet eens zozeer met de resultaten te maken, maar voornamelijk met het feit dat Van Persie niet blijkt te luisteren naar wie dan ook in de organisatie."

"Hij heeft een veel te grote stem, onder andere bij de aanstelling van de technisch directeur (Kees van Wonderen, red.), die er daardoor van heeft afgezien. Er wordt in ieder geval gefluisterd in de wandelgangen dat er maandag een overleg met de top van Feyenoord gaat plaatsvinden", laat Maaskant weten.

Talentvolle trainer

Ondanks de stevige kritiek benadrukt Maaskant dat hij Van Persie nog altijd ziet als een trainer met potentie. "Het is een talentvolle coach, maar hij haalt op dit moment in ieder geval niet het maximale uit dit elftal. En daar wordt hij in de voetballerij op afgerekend, maar ik hoop dat hij mag aanblijven bij Feyenoord. Ik vind dat je, als je die beslissing neemt, ook moet zorgen dat het organisatorisch in orde is. En dat zie ik bij Feyenoord niet zo één, twee, drie gebeuren."

Een eventuele beslissing over de toekomst van Van Persie zou bovendien niet zonder gevolgen blijven voor de clubleiding. "Als Te Kloese Van Persie op non-actief zet, dan heeft dat waarschijnlijk ook weer consequenties voor hemzelf. Te Kloese heeft natuurlijk ook Priske aangesteld en vervolgens een groot gedeelte van deze selectie samengesteld. Dat is niet goed gegaan, dus dan ben je ook verantwoordelijk voor de slechte resultaten", besluit Maaskant.