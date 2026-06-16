PSV heeft het nieuwe uitshirt voor het komende seizoen gepresenteerd en online reageren de fans massaal. De bovenliggende toon is zeer negatief. De regerend landskampioen gaat in de Eredivisie spelen in het wit, met roze, paarse en geeloranje accenten. Tussen de tientallen reacties zijn nauwelijks positieve noten te horen.

'De eerste prijs is binnen: lelijkste uitshirt van het jaar', schrijft de een op X. 'Hoe krijg je dit verzonnen?', is de mening van een ander. Op zowel X (voorheen Twitter) als Instagram zijn de reacties niet mals. Volgens velen slaat de Eindhovense club de plank volledig mis met het ontwerp van het uitshirt.

Puma is de shirtsponsor en op Instagram klinkt vooral de roep om de overstap naar Adidas, in de hoop dat er in de toekomst voor betere ontwerpen wordt gezorgd. "Sorry, maar dit ziet er niet uit. Even serieus: dit kan toch niet", zijn enkele andere reacties. PSV heeft in de officiële fanstore het nieuwe uitshirt gepresenteerd met het motto: 'Het nieuwe PSV uitshirt is gemaakt voor supporters die durven op te vallen'.

Afgelopen seizoen speelde PSV tijdens uitwedstrijden in een donkerblauw uitshirt, met over de beide zijkanten een verticale baan in de roodwitte kleuren van de Brabantse vlag. Het logo bleef toen wel in de originele kleuren bestaan, dat is bij het nieuwe uitshirt voor seizoen 2026/2027 niet het geval. Daar gaat het logo mee in de roze accenten. 'Wat een teleurstelling', vindt weer iemand anders. 'Regelrechte schande'.

Nieuw seizoen Eredivisie

PSV opent het nieuwe seizoen met de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar AZ. Daarna begint op 7 augustus de Eredivisie. In dat weekend speelt PSV thuis tegen Fortuna Sittard. De eerste uitwedstrijd is een week later bij Excelsior. Daar zal het nieuwe uitshirt normaliter voor het eerst te bewonderen zijn in actie. PSV begint waarschijnlijk zonder smaakmaker Ismael Saibari, want de Marokkaan is dichtbij een recordtransfer naar Bayern München.

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