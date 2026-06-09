Het nieuwe Eredivisie-seizoen lijkt nog ver weg, maar toch is de eerste speelronde vlak voor het WK voetbal al bekendgemaakt. Op vrijdagavond 7 augustus begint het seizoen 2026/2027 met de openingswedstrijd Cambuur - Excelsior. Ook de duels van topploegen PSV, Feyenoord en Ajax zijn bekend.

Op zaterdag 8 augustus, begint stuntclub NEC het seizoen thuis tegen Telstar (16.30 uur). Promovendus Willem II gaat op bezoek bij Go Ahead Eagles (18.45 uur). Ook regerend landskampioen PSV komt die zaterdag in actie. Peter Bosz en zijn spelers nemen het om 20.00 uur op tegen Fortuna Sittard in het Philips Stadion. De zaterdagavond wordt afgesloten met een wedstrijd tussen AZ en KKD-kampioen ADO Den Haag om 21.00 uur.

Ajax en Feyenoord op zondag

Op zondag 9 augustus wordt de eerste derby in de VriendenLoterij Eredivisie gespeeld. Sparta Rotterdam ontvangt om 12.15 uur op Het Kasteel stadsgenoot Feyenoord. Om 14.30 uur wordt er in de Euroborg afgetrapt tussen FC Groningen en FC Utrecht, terwijl Ajax op hetzelfde moment op bezoek gaat bij PEC Zwolle. De eerste speelronde wordt om 16.45 uur afgesloten met de wedstrijd sc Heerenveen – FC Twente.

Topper en Klassieker

De eerste topper van het nieuwe seizoen is op zaterdag 5 september tussen Ajax en PSV in de Johan Cruijff Arena. De eerste Klassieker is komend seizoen pas laat: op 29 november is het Feyenoord - Ajax in De Kuip. Het volledige programma wordt woensdag 10 juni gepresenteerd. Clubs kunnen na de publicatie van het conceptprogramma nog wijzigingen doorgeven, waarna het competitieprogramma op maandag 15 juni definitief wordt vastgesteld.

"Er ligt een mooi, lang seizoen voor ons, zonder midweekse speelrondes, met ruimte om de Europees spelende clubs zo goed mogelijk te faciliteren én met een fatsoenlijke winterstop waarin spelers, staf en supporters even kunnen opladen", zegt algemeen directeur Jan de Jong van de Eredivisie. "Met behulp van heel veel AI-software uit Amerika rekenen we ons door duizenden en duizenden (on)mogelijkheden heen."

Keuken Kampioen Divisie

De drie clubs die afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerden, beginnen in de eerste divisie met een uitwedstrijd. NAC Breda gaat vrijdag 7 augustus op bezoek bij TOP Oss en Heracles Almelo bij VVV-Venlo. Beide wedstrijden beginnen om 20.00 uur. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 20.00 uur in Eindhoven tegen Jong PSV.

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