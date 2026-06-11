PSV'er Dennis Man heeft woensdag prachtig privénieuws gedeeld via zijn Instagram. De Roemeense buitenspeler is in het huwelijksbootje gestapt.

Man heeft zijn vrije periode met het huwelijk op een prachtige manier besteed. De buitenspeler wist zich niet te plaatsen voor het WK met zijn thuisland Roemenië en dus is hij enkele weken vrij. De Roemenen werden in de play-offs uitgeschakeld door Turkije. De kwalificatie voor het WK voetbal werd voor de Roemenen ontsierd door het overlijden van bondscoach Mircea Lucescu. De tachtigjarige trainer overleed in april en het Roemeense icoon Gheorge Hagi werd zijn opvolger.

Voor Man dus geen WK, maar een huwelijk tijdens de interlandperiode. De PSV'er stapte in het huwelijksbootje met de Roemeense Alexandra Grigori. Hoe lang de twee bij elkaar zijn, houdt Man privé. Sinds eind 2025 woont Grigori wel samen met de buitenspeler in Eindhoven. Wanneer het huwelijk precies plaatsvond is niet bekend, maar Man deelt woensdag de beelden via zijn Instagram. Een groot huwelijksfeest leek er niet in te zitten, want twee uur eerder deelde de Roemeen nog beelden dat hij doortraint als voorbereiding op het nieuwe seizoen met PSV.

Dennis Man bij PSV

De 27-jarige Man werd in de zomer van 2025 door PSV overgenomen van het Italiaanse Parma. Met die transfer was 9 miljoen euro gemoeid en zijn contract loopt nog tot medio 2029. Man kende een matige start bij PSV, maar na enkele maanden was de Roemeen warm. De teller eindigde op elf doelpunten en zeven assists in 35 officiële wedstrijden. Het hoogtepunt was ook voor Man het kampioenschap dat hij met PSV vierde. Persoonlijk zal hij vooral de Champions League-wedstrijd tegen Napoli onthouden, waarin hij twee keer scoorde.

Man is dus in voorbereiding op het nieuwe seizoen met PSV. De Eindhovenaren beginnen dat seizoen op zaterdag 8 augustus met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.

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