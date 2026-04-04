Telstar is onder leiding van trainer Anthony Correia bezig aan een goed seizoen. De verrassende promovendus staat boven de degradatieplekken in de VriendenLoterij Eredivisie. Dat doet de ploeg met verfrissend, aanvallend voetbal. De hand van Correia is zichtbaar, dus is hij op de radar verschenen bij grotere clubs.

Volgens ESPN en De Telegraaf heeft FC Utrecht momenteel de beste papieren om Correia in te lijven. De 43-jarige trainer zou al gesprekken hebben gevoerd met de Domstedelingen om Ron Jans na dit seizoen op te volgen. Die verliepen volgens beide media positief. Toch verlangt Telstar vooralsnog een te hoge transfersom voor Correia om tot een akkoord te komen.

Zelf stak Correia niet onder stoelen of banken dat hij is benaderd. "Je gaat wel eens koffie drinken met clubs. Iedereen bij Telstar weet dat ik FC Utrecht een heel mooie club vind. We hebben zeker koffie gedronken en hoe ver het gaat. Geen idee. Dat gaan we zien", vertelde hij bij ESPN.

Verlies tegen FC Groningen

Met Telstar won Correia voor de interlandperiode knap van koploper PSV. In eigen huis werd het 3-1 tegen de Eindhovenaren. Het zorgde ervoor dat Telstar naar de veilige plek in de VriendenLoterij Eredivisie klom. Zaterdag werd echter in eigen huis verloren van FC Groningen: 0-2.

Telstar en Groningen waren aan elkaar gewaagd in Velsen-Zuid. Groningen maakte kort na het half uur de openingstreffer via Dies Janse. De VAR had gezien dat zijn kopbal voorbij de doellijn was voordat Sem van Duijn wegwerkte. In de tweede helt golfde het spel op en neer. Pas in de blessuretijd viel via Jorg Schreuders de beslissing.