Telstar zorgde voor een enorme verrassing door PSV met 3-1 te verslaan. Na afloop sprak Sportnieuws.nl met trainer Anthony Correia, die zichtbaar trots was op zijn ploeg. De promovendus speelde met lef en duidelijke patronen, iets wat volgens Correia niet toevallig is. In zijn manier van werken kijkt hij namelijk regelmatig naar PSV-trainer Peter Bosz en diens speelstijl.

Telstar stuntte voor de tweede keer tegen het 'ongenaakbare' PSV, dat mijlenver bovenaan staat in de Eredivisie. "Het plan klopte, maar eigenlijk was de uitvoering nóg beter", opent Correia in gesprek met Sportnieuws.nl. "Het is ongelooflijk dat je twee keer wint van de aanstaande kampioen. Als ik kijk naar deze twee wedstrijden, dan moet dat extra motivatie geven om dit seizoen iets unieks te presteren. Als je dit elke week doet, dan wordt het nog een mooi seizoen."

Vergelijkbare patronen als PSV

De trainer van Telstar benadrukt dat hij met bewondering naar het PSV van Peter Bosz en de manier waarop hij zichzelf presenteert kijkt. "Wij hebben ons eigen idee van spelen, maar als ik van een afstandje zie hoe Bosz met zijn team bezig is... Hij is iemand die zijn team altijd beter wil laten worden, nóg beter. Hij is kritisch, maar durft ook om zich positief op te stellen."

Correia haalt de lofzang voor Telstar aan als voorbeeld. "Hij gaf nu bijvoorbeeld een compliment aan Telstar voor de vorige wedstrijd. Ook dat vind ik mooi, want je moet mensen in het leven op een voetstuk zetten als ze dat verdienen. Daar hou ik wel van. Dat waardeerde ik zo erg, dat hij dat in dat interview heeft gezegd. Toen ik dat doorgestuurd kreeg, dacht ik wel: wat een mooi mens, man. Vond ik echt leuk."

Inspiratiebron Bosz

Dat de speelstijl van Telstar soms doet denken aan die van PSV, vindt Correia zelf ook niet zo vreemd. "Toevallig zei ik tegen mijn spelers in de voorbereiding op dit duel: PSV doet heel veel dingen die wij ook doen, alleen doen zij het op een veel hoger niveau. Wij hebben namelijk heel veel patronen bij het inspelen van passes en bij het doorbewegen die je ook bij PSV ziet. Het stukje opbouwen met lef en durf, dat zie je bij ons ook terug", analyseert de succescoach.

Ook in zijn analyses en wedstrijdbesprekingen duiken voorbeelden van PSV regelmatig op. "Ik heb laatst Perisic ook als voorbeeld gebruikt, toen hij in de 86e minuut nog zo’n enorme omschakeling in huis had", doelt Correia op de actie waarbij de Kroaat eerst bij zijn eigen strafschopgebied een tackle inzette om de bal te onderscheppen om vervolgens aan de andere kant van het veld de assist te geven bij de winnende treffer. "Die heb ik de dag erna in mijn wedstrijdbespreking laten zien. Ik heb hem ook al eens eerder gebruikt, vanwege de manier waarop hij druk zet."

"Shit man, ik gebruik PSV toch wel behoorlijk veel in mijn werk”, vertelt Correia met een grote grijns. Telstar is ondertussen bezig aan een uitstekende rentree in de VriendenLoterij Eredivisie. De ploeg van Correia heeft 27 punten, maar dat is volgens de jonge trainer nog lang niet voldoende. "We hebben nog wel tien punten nodig om ons te handhaven", schat Correia in.