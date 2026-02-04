Volgende maand begint het nieuwe Formule 1-kampioenschap met compleet veranderde regels. Daardoor wordt er in de voorbereiding extra scherp gekeken naar de auto's van concurrenten. Red Bull en Mercedes worden nu beschuldigd van een 'illegale motor'. Mercedes-baas Toto Wolff haalt hard uit na die bewering.

Mercedes en Red Bull zouden een manier hebben gevonden om de compressieverhouding te verhogen. De limiet daarvoor werd verlaagd van 18:1 onder het vorige reglement naar 16:1. Met een hogere verhouding kunnen de wagens meer energie uit dezelfde hoeveelheid brandstof halen.

Daarom doken concurrenten erbovenop. De FIA wilde ook opheldering voordat het seizoen begin maart in Australië van start gaat. "Het is onze topprioriteit om ervoor te zorgen dat we geen controverses krijgen, want we willen racen en niet na de eerste race al in de rechtbank belanden”, aldus Nikolas Tombazis, die bij de FIA over de Formule 1-auto’s gaat

Protest

Teams zouden namelijk een protest kunnen indienen en dan zullen er nieuwe tests uitgevoerd moeten bij Mercedes en Red Bull. Als blijkt dat hun motoren inderdaad in strijd zijn met de regels, heeft dat grote consequenties.

'Krijg je eigen zaakjes op orde'

Wolff reageerde fel na de beschuldiging en haalt uit naar de concurrentie. "Ik begrijp gewoon niet dat sommige teams zich meer op anderen richten en blijven discussiëren over een zaak die heel duidelijk en transparant is”, zei hij. "Het is heel duidelijk wat de reglementen zeggen. Het is heel duidelijk wat de standaardprocedures zijn voor motoren."

"Dus krijg je eigen zaakjes gewoon op orde”, richt hij zich tot de andere teams. "In plaats daarvan worden er geheime vergaderingen gehouden, geheime brieven gestuurd en blijft men proberen testen te verzinnen die simpelweg niet bestaan.”

Wolff is ervan overtuigd dat de krachtbron in overeenstemming is met de regels. "De krachtbron is legaal. Dat is wat de FIA heeft gezegd. Dat is wat de voorzitter van de FIA heeft gezegd. Maar als iemand zichzelf wil bezighouden met afleiding, dan staat iedereen daar vrij in.”

Reactie Red Bull

Bij Red Bull maken ze zich ook geen zorgen. "Ik weet wat we doen, en ik heb er vertrouwen in dat wat we doen legaal is", stelde technisch directeur Ben Hodgkinson bij de lancering van de RB22. Hij erkent wel dat ze de randjes van de reglementen hebben opgezocht. "Het zou me verbazen als niet iedereen dat heeft gedaan. Mijn eerlijke gevoel is dat het allemaal veel ophef is om niets.”